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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

معاون امداد و نجات هلال احمر اصفهان خبر داد:

وقوع برف و کولاک شدید در ۱۰ نقطه استان اصفهان

وقوع برف و کولاک شدید در ۱۰ نقطه استان اصفهان

اصفهان - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: بدنبال وقوع برف و کولاک شدید در ۱۰ نقطه استان اصفهان، امدادرسانی به ۳۲۴ فرد گرفتار در برف صورت گرفت.

داریوش کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سطح استان ۱۰ مورد برف و کولاک شدید اتفاق افتاد که از جمله آن‌ها می‌توان به شهرستان‌های فریدن، فریدون‌شهر و سمیرم اشاره کرد.

وی در خصوص امدادرسانی اخیر به مسافران در جاده‌های استان اصفهان اظهار کرد: در مجموع پایگاه‌های امداد و نجات بین شهری این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۰ نفر را در این پایگاه‌ها اسکان داد و بسته‌های غذایی، امکانات شامل پتو  بین آنها توزیع شد.

 معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به امداد رسانی به ۳۲۴ نفر از افراد گرفتار در برف و کولاک، گفت:  فعالیت‌های پایگاه‌های هلال‌احمر در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در صورت هشدارهای اداره هواشناسی تمام این پایگاه‌ها در حالت آماده‌باش یا همان وضعیت زرد قرار می‌گیرند که روز گذشته این اتفاق رخ داد.

کریمی اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت برای تمام پایگاه‌های جاده‌ای هلال‌احمر استان اصفهان سفید است.

کد مطلب 3907040

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