وقوع برف و کولاک شدید در ۱۰ نقطه استان اصفهان

داریوش کریمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سطح استان ۱۰ مورد برف و کولاک شدید اتفاق افتاد که از جمله آنها میتوان به شهرستانهای فریدن، فریدونشهر و سمیرم اشاره کرد.
وی در خصوص امدادرسانی اخیر به مسافران در جادههای استان اصفهان اظهار کرد: در مجموع پایگاههای امداد و نجات بین شهری این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۰ نفر را در این پایگاهها اسکان داد و بستههای غذایی، امکانات شامل پتو بین آنها توزیع شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به امداد رسانی به ۳۲۴ نفر از افراد گرفتار در برف و کولاک، گفت: فعالیتهای پایگاههای هلالاحمر در طول ۲۴ ساعت شبانهروز ادامه دارد.
وی تصریح کرد: در صورت هشدارهای اداره هواشناسی تمام این پایگاهها در حالت آمادهباش یا همان وضعیت زرد قرار میگیرند که روز گذشته این اتفاق رخ داد.
کریمی اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت برای تمام پایگاههای جادهای هلالاحمر استان اصفهان سفید است.
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