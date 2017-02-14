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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

مدیرعامل هلال احمر استان مرکزی خبرداد؛

امدادرسانی به ۵۵۰خودروی گرفتار کولاک در محورهای استان مرکزی

امدادرسانی به ۵۵۰خودروی گرفتار کولاک در محورهای استان مرکزی

اراک- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: بیش از ۵۵۰ دستگاه خودرو که روز گذشته بر اثر بارش برف سنگین و کولاک در جاده های استان گرفتار شده بودند، توسط نیروهای هلال احمر امدادرسانی شدند.

محمد محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو هزار و ۱۶۱مسافر طی روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان مرکزی به علت برف و کولاک گرفتار شده بودند که توسط هلال احمر امدادرسانی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی افزود: از مجموع دو هزار و ۱۶۱مسافری که روز گذشته و امروز بر اثر بارش برف سنگین و کولاک در جاده های استان گرفتار شده بودند، برای ۵۰۰ نفر شرایط اسکان اضطراری فراهم و اقلامی شامل پتو، مواد غذایی، نان و آب میان آنان نیز توزیع شد.

وی افزود: عمده این مسافران به علت بارش برف سنگین و کولاک و گرفتار شدن خودروهایشان در برف، در جاده ها مانده بودند و در این رابطه بیش از ۵۵۰ خودرو توسط نیروهای امدادی هلال احمر استان مرکزی از برف کولاک نجات یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی بیان کرد: محورهای مربوط به شهرستان های اراک، شازند، خمین، ساوه و تفرش بیشترین میزان خودروهای گرفتار در برف و متعاقبا بیشترین تعداد امدادرسانی هلال احمر استان  را طی روز گذشته به خود اختصاص دادند.

محمدی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ پایگاه ثابت، هشت پایگاه سیار و یازده مرکز پشتیبانی با ۱۲۰ نفر نیروی عملیاتی در محورهای ارتباطی استان مرکزی مستقر هستند تا در صورت نیاز، به امداد رسانی حوادث جاده ای بپردازند.

کد مطلب 3907041

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