امدادرسانی به ۵۵۰خودروی گرفتار کولاک در محورهای استان مرکزی

محمد محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو هزار و ۱۶۱مسافر طی روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان مرکزی به علت برف و کولاک گرفتار شده بودند که توسط هلال احمر امدادرسانی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی افزود: از مجموع دو هزار و ۱۶۱مسافری که روز گذشته و امروز بر اثر بارش برف سنگین و کولاک در جاده های استان گرفتار شده بودند، برای ۵۰۰ نفر شرایط اسکان اضطراری فراهم و اقلامی شامل پتو، مواد غذایی، نان و آب میان آنان نیز توزیع شد.

وی افزود: عمده این مسافران به علت بارش برف سنگین و کولاک و گرفتار شدن خودروهایشان در برف، در جاده ها مانده بودند و در این رابطه بیش از ۵۵۰ خودرو توسط نیروهای امدادی هلال احمر استان مرکزی از برف کولاک نجات یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی بیان کرد: محورهای مربوط به شهرستان های اراک، شازند، خمین، ساوه و تفرش بیشترین میزان خودروهای گرفتار در برف و متعاقبا بیشترین تعداد امدادرسانی هلال احمر استان را طی روز گذشته به خود اختصاص دادند.

محمدی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ پایگاه ثابت، هشت پایگاه سیار و یازده مرکز پشتیبانی با ۱۲۰ نفر نیروی عملیاتی در محورهای ارتباطی استان مرکزی مستقر هستند تا در صورت نیاز، به امداد رسانی حوادث جاده ای بپردازند.