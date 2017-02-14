اهدای بیش از ۱۱۷۰ نسخه کتاب کمک درسی به کتابخانه های کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضابدیع زادگان ظهر امروز در گفتگویی درجمع خبرنگاران از اهدای ۱۱۷۰ نسخه کتاب توسط یکی از انتشاراتی ها به کتابخانه های عمومی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری و تلاش مسئول و کتابداران کتابخانه عمومی شهید مدرس کاشمر، انتشارات کانون فرهنگی آموزش با اهدای ۱۱۷۰ نسخه کتاب به کتابخانه های شهرستان کاشمر موافقت کرد.

محمدرضابدیع زادگان با بیا این که جمع ارزش ریالی این کتاب ها بیش از ۲۳۴ میلیون ریال است افزود: هم اکنون یکی از اصلی ترین گروه های مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی شهرستان، دانش آموزانی هستند که جهت تأمین کتاب های کمک درسی مورد نیاز خود به این کتابخانه ها مراجعه می کنند.

وی افزود: با توجه به قیمت بالای کتاب های کمک درسی در بازار، بخش کتب کمک درسی کتابخانه های عمومی نقش مهمی در تأمین این نیاز دانش آموزان به ویژه کسانی که در آستانه کنکور هستند دارد.

وی با تاکید بر این که کتب کمک درسی در کتابخانه ها مورد استقبال زیاد قرار می گیرندگفت: شاهد فرسوده شدن زودهنگام کتاب ها هستیم و علاوه بر آن تغییر کتاب های درسی نیز ضرورت به روز کردن این بخش را در کتابخانه های عمومی دوچندان می کند.

وی تصریح کرد: کمبود منابع مالی و اعتبارات، به روزرسانی بخش کتاب های کمک درسی را با مشکل مواجه کرده است و برای رفع این مشکل؛ تلاش برای جذب کتب اهدایی، یکی از اولویت ها برای پاسخگویی به نیاز اعضای کتابخانه ها می باشد.

وی با تقدیر از انتشارات کانون فرهنگی آموزش از استمرار تلاش کتابداران کاشمر برای جذب کتاب اهدایی از خیرین و انتشاراتی های مختلف به منظور غنی سازی بخش کمک درسی کتابخانه ها خبر داد.