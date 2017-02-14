تیم والیبال سپهرالکتریک به مصاف مقاومت فرمانداری مهاباد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ یک والیبال فردا با دو دیدار پیگیری می شود و تیم سپهرالکتریک قزوین از مقاومت فرمانداری مهاباد پذیرایی می کند.

این بازی از ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

بانوی قزوینی به اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان دعوت شد

مه سیما بابایی بعنوان سرپرست به اردوی تیم ملی آلیش ایران دعوت شد.

اردوی تیم ملی آلیش بانوان برای حضور در جام ارکینبایف از ۱۳ تا ۲۵ اسفند اردوی آماده سازی خود را در تهران برگزار می‌کند.

رقابت های جام ارکینبایف قرقیزستان روزهای ۲۵ تا ۲۸ اسفندماه در شهر بیشکک برگزار می شود.

قزوین میزبان مسابقات هندبال دانشجویان دانشگاه های سراسری کشور

این رقابت ها از فردا آغاز می شود و۲۵۰ بازیکن در قالب ۱۴ تیم، با هم مصاف می کنند.

این رقابت ها تا ۴ اسفند به میزبانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار می شود.