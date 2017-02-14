احتمال بارش متوسط باران در سیستان و بلوچستان/ وزش باد ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی وآینده نگری از امروز تا روز چهارشنبه بارش متوسط باران (حدود۵تا۲۰میلیمتر) همراه بارعد و برق در زاهدان، نصرت آباد، خاش، میرجاوه، ایرانشهر وتوابع آنها و شهرهای شمالی استان و بارش پراکنده و ملایم (۱تا ۵ میلی متر ) در دیگر نقاط استان رخ خواهد داد.

وی افزود: ضمنا از بعدازظهر امروز از شدت وزش باد کمی کاسته می شود.

وی گفت: اما مجددا از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده در زاهدان، مرز غربی استان و محورهای مواصلاتی بزمان-ریگان-بم ونصرت آباد-بم وزش باد شدید (حدود ۷۵ تا ۸۵کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود که گرد و خاک حاصل منجر به کاهش دید و اختلال تردد در این مناطق می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: همچنین از روز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده با ورود سامانه بارشی جدید در اکثر نقاط استان بارش های ملایم تا متوسط انتظار می رود.

وی ادامه داد: از اواخر وقت جمعه تا روز یکشنبه هفته آینده هم در شهرهای شمالی استان وزش باد سرد و نسبتا شدید شمال - شمال غربی علاوه بر گرد و خاک باعث کاهش ۱۰ تا ۱۲ درجه ای دما در این مناطق می شود.

وی افزود: همچنین امروز وزش بادهای جنوب شرقی روی دریا عمان نسبتا شدید بوده و به تبع آن دریا مواج است.