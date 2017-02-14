صندوق های سرمایه گذاری مشاع برای توسعه تامین مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علی قاسمی با اشاره سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، گفت:در سیاست های ابلاغ شده در خصوص اقتصاد مقاومتی t توجه ویژه ای به نظام تامین مالی شده و همچنین در قانون برنامه ششم توسعه دسترسی به منابع مالی به شیوه اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی در کشور به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در ایران دیده شده است، لذا ما به عنوان محور اصلی کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران به مدت ۸ سال با برگزاری چنین رخدادی راهکارهای رسیدن به این هدف مهم را بررسی می کند.

کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: با توجه به اعلام موجودیت و تولد ده ها استارت آپ در کشور و نیاز آن ها به شتاب دهنده و همچنین تامین مالی لازم جهت اجرای ایده ها در کنفرانس هشتم، این شرکت های دانش بنیان و دارای ایده حضور پررنگی داشتند و در پنلی مجزا راهکارهای مناسب و عملیاتی برای شمار زیادی از این پروژه ها بررسی شد.

وی اظهار داشت: سلسله کنفرانس‌ های توسعه نظام ‌تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران را می‌ توان بزرگترین گردهمایی فعالان حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری کشور دانست که بستر مناسبی را جهت حضور و مشارکت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت های سرمایه گذاری، بنگاه های دولتی و خصوصی و نهادهای بزرگ کشور فراهم می آورد که در آن ارزیابی وضعیت نظام تامین مالی و سرمایه گذاری و بررسی آخرین دستاوردها در حوزه طراحی ابزارها، نهادها و روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

به گفته قاسمی، ارایه برنامه ها و سیاست های دولت و تصمیم گیران، انتقال تجربیات شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی در قالب سخنرانی های کلیدی، طرح و بررسی موضوعات روز حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری در قالب نشست تخصصی و ارائه ی موضوعات جدید و کاربردی در قالب کارگاه های آموزشی مهمترین بخش های این برنامه را به خود اختصاص می دهد .تمرکز کنفرانس اخیر تاکید بر توسعه نوآوری های مالی در ایران، استفاده از فضای مثبت ایجاد شده بین المللی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری و همچنین نقش نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد دانش بنیان بود.

قاسمی گفت: در این همایش عنوان شد که توسعه اقتصادی دغدغه عموم سیاستگذاران کشور را تشکیل می دهد، هر چه نظام تامین مالی توسعه یافته تر و ابزارها متنوع تر و عمیق تر باشد، کارامدی بیشتری در نظام اقتصادی می توان انتظار داشت. مطالعات سیر تحول کشورهای توسعه یافته حاکی از این است که رشد اقتصادی منوط به نظام تامین مالی کارامد و اثربخش است. بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی و ابزارهای تامین مالی به این مهم کمک بسزایی می کند.

وی افزود: کشورهای توسعه یافته با بهره گیری از دو رکن بازار پول و سرمایه و ترکیبی مکمل و هم افزا توانسته اند تامین مالی بنگاه های فعال را اجرایی کنند. سهم هر یک از دو ‌رکن بازار پول و سرمایه متفاوت است. لیکن در اغلب نظام ها، بازار پول به تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه به پاسخگویی نیازهای بلند مدت و ‌میان مدت می پردازد. شرایط نظام اقتصادی کشور به گونه ای است که حدود ۸۰ درصد تامین مالی بنگاه ها از طریق بانک ها صورت می گیرد. این فشار به نظام پولی باعث ناکارمدی اقتصاد شد. باید نظام تامین مالی گسترش یابد تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم.

قاسمی گفت: بهبود ابزارهای نوین تامین مالی از جمله اوراق بدهی و سایر ابزارهای نوین بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا بانک ملت با همکاری دانشگاه شریف اقدام به برگزاری همایش توسعه نظام تامین مالی کشور کرد. اینها بخشی از سخنان مدیرعامل این بانک بود که این اظهاراتش نشان می دهد که توسعه نظام تامین مالی چقدر برای مجموعه مهم است که به منظور توسعه نظام مزبور به تاسیس ابزارهایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشاع، صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر، صندوق های زمین و مستغلات و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان اقدام نموده است.