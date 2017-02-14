نادیده گرفتن خدمات امدادی هلال احمر/نمک به زخم های نجاتگران نزنید

به گزارش خبرنگار مهر، اگر خبرنگاران یا گزارشنویسان تحقیقی روزنامهها و خبرگزاریها روزی به نامههایی دسترسی پیدا کنند که برخی مدیران استانی هلال احمر برای مدیران ارشد جمعیت هلال احمر در ساختمان صلح تهران نوشتهاند و وضع امکانات خود را شرح دادهاند، میتوان امیدوار شد که با انتشار این دردنامهها در رسانهها شاید قوای مقننه و مجریه که با هلال احمر بیگانه هم نیستند فکری اساسی برای مشکلات هلال احمر کنند.
مدیران ارشد جمعیت هلال احمر نیز که بیش از هر کسی از بیتوجهی به وضع مالی این نهاد بزرگ و عامالمنفعهی امدادی مغموم هستند در رفع کمبودها حداکثر تلاش خود را بکار گرفتهاند اما حقیقتا تحمل این وضع تا کِی امکانپذیر است؟
در عین حال در شرایطی که جمعیت هلال احمر با مصائب نداری و کمپولی، خدمات امدادی رایگان به آسیبدیدگان در سوانح ارائه میدهد، اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس در شرایط اسفبار مالی هلال احمر قابل تامل است که پیرامون طرح تعرفهگذاری خدمات اورژانس که هفته گذشته در مجلس مطرح بود، گفته است: «اگرچه جمعیت هلال احمر خوشبختانه تاکنون در حوادث بسیار، اقدامات امدادی را به موقع انجام دادند اما ممکن است در صورت تعرفهگذاری خدمات در اورژانس، این مجموعه هم توقع پرداخت هزینهها از جیب بیمهها را داشته باشد.»
طرح این دیدگاه از سوی نماینده مردم در مجلس، از این جهت تعجب برانگیز است که ایشان احتمالا میدانند خدمات امدادگران جمعیت هلال احمر در تمامی ماموریتها علاوه بر رایگان بودن، داوطلبانه است. یعنی امدادگران و نجاتگرانی که سختترین عملیات امداد و نجات و واکنش سریع را در زمینلرزه، تصادف جادهای، کوهستان، برف، کولاک، بهمن، سیلاب، دریا و ... انجام میدهند هیچ حقوقی از هلال احمر دریافت نمیکنند. حال چگونه ممکن است جمعیت هلال احمر که با اتکا به اصول بشردوستانه فعالیت میکند، در ازای خدمات امدادی به فکر جبران هزینهها از سوی بیمهها باشد؟!
به علاوه، در اساسنامه قانونی جمعیت هلال احمر که مصوب مجلس شورای اسلامی است، آمده: «هزینه آن قسمت از خدمات و کمکهای اولیه امدادی و یا سایر خدماتی که از طرف دولت درسطح کشور و کمک امدادی و درمانی و بهداشتی خارج از کشور به عهده جمعیت (هلال احمر) محول میشود، توسط دولت به جمعیت (هلال احمر) پرداخت میگردد تا طبق مقررات و ضوابط خاص جمعیت به مصرف رسانیده شود.» این بدان معنا است که جمعیت هلال احمر باید چشم به کمکهای دولت داشته باشد نه ملت. اما در حالی که پرداخت هزینه خدمات امدادی هلال احمر در چند سال اخیر با کم لطفی دولت مواجه شده است، به زبان آوردن جملهای با مضمون "ممکن است هلال احمر متوقع شود"، بیانصافی و پاشیدن نمک بر زخمهای هلال احمر است.
کاش این نماینده محترم که یقینا خیرخواه مردم است، در عوض تردید به فرهنگ اصیل هلالاحمر، به این پرسش پاسخ دهند که آیا اطلاع دارند از موجودی ۳۷ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر استان لرستان، ۱۰ دستگاه غیراستاندارد است و کاربری آمبولانس ندارند. آن هم لرستانی که یکی از استانهای حادثهخیز کشور است و به علت کوهستانیبودن، مناطق صعبالعبور آن در شش ماه از سال مسدود است. اما با وجود همه این دشواریها، امدادگران استان در محورهای مختلف استان به آسیبدیدگان، در راه ماندگان و ... امدادرسانی میکنند.
در روزهای اخیر گزارشی در یکی از رسانه های معتبر کشور منتشر شد که با استدلال درست و واقعی، نشان داد که جمعیت هلال احمر اکنون برای پر کردن انبارهای خود و جبران کسری اقلام امدادی، نیاز به اعتبار مالی برابر با ۱۳۷۱ میلیارد و ۳۶۸ میلیون و ۶۷۷ هزار تومان دارد. از سوی دیگر بر اساس شنیدههای موثق، جمعیت هلال احمر در سوانح جوی اخیر کشور (۲۸ استان) با مشقت توانست برخی کالاهای امدادی را از بازار خرید کند تا ماموریتهایش را انجام دهد؛ در حقیقت هلال احمر از اعتبار خود مایه گذاشت تا "اسکان اضطراری" مردم گرفتار و بیپناه در کولاک و بهمن و «توزیع اقلام ضروری بین آسیبدیدگان» را تمام و کمال و بدون بهانه بیپولی انجام دهد.
بنابراین وقتی با تفسیرها و تحلیلهای مختلف، به دولت و مجلس تاکید میشود که بودجه هلال احمر باید افزایش یابد یک نمونه از استدلالها این است که به رغم رشادت امدادگران و نجاتگران متخصص در سوانح، اقلام بیستودوگانه امدادی نیز در زمان بحرانها دارای اهمیت زیادی هستند، به شرطی که پولی برای تهیه آنها باشد.
بسیاری از نمایندگان مجلس و دولتمردان، داوطلب افتخاری جمعیت هلال احمر هستند بنابراین از آنان این توقع وجود دارد به احترام همان لباس داوطلبی جمعیت هلال احمر که روزی با آن مقابل دوربینهای رسانهها عکس گرفتند و به جمع داوطلبان پیوستند، با نگاه دقیقتر به ماهیت و ماموریتهای هلال احمر بنگرند و در روزهایی که این جمعیت امدادی و داوطلبانه نیازمند نگاه مسئولانه آنان در امر تصویب بودجه سال ۹۶ است، حامی و پشتیبان نیتهای پاک و هدفهای خالص هلال احمر در امور خداپسندانه و انساندوستانه باشند نه آنکه با اظهاراتی عجیب کام امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و جوانان عضو هلال احمر را تلخ کنند.
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