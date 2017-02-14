به گزارش خبرگزاری مهر، سایت «یو اس دی تودی» با انتشار گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: «کشتی گیران آمریکایی که تا آستانه لغو سفرشان به ایران پیش رفته بودند با استقبال گرم برای شرکت در جام جهانی وارد این کشور شدند.

جردن باروز که دو بار در بازیهای المپیک شرکت کرده عکس هایی را از این لحظات در صفحه خود در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است.

تیم های کشتی ایران و آمریکا بارها به مصاف هم رفته اند. بدنبال فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور از جمله ایران به آمریکا، ارتباط دو کشور بر روی تشک کشتی به مخاطره افتاد.

ایران نیز در اقدام متقابل، ورود آمریکایی ها را به ایران ممنوع کرد. پس از آنکه یک قاضی آمریکا فرمان ترامپ را تعلیق کرد، ایران نیز با ورود کشتی گیران آمریکایی برای حضور در جام جهانی کرمانشاه موافقت کرد.

جام جهانی کشتی آزاد روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه در کرمانشاه برگزار می شود.

در این رقابت‌ها هشت کشور برتر کشتی دنیا در دو گروه حضور دارند که در گروه A تیم های روسیه، آمریکا، آذربایجان و گرجستان و در گروه B این مسابقات نیز تیم های ایران، ترکیه، هند و مغولستان حضور دارند.»