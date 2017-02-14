پوتین پیروزی «محمداف» در انتخابات ترکمنستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی، پیروزی «قربانقلی بردی محمداف» در انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان را به وی تبریک گفت.

در این گزارش آمده است: رهبر روسیه، دوستانه پیروزی قاطع محمداف در انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان را به وی تبریک گفته و ابراز امیدواری کرد که وی به موفقیت های بیشتری دست یابد.

در ادامه، پوتین موفقیت ترکمنستان در اتخاذ دیپلماسی درست در منطقه که در ۲ فوریه مورد وثوق سازمان ملل قرار گرفت، را یادآوری کرد و سپس طرفین بر گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف تاکید کردند.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارش کمیته مرکزی انتخابات ترکمنستان، قربانقلی بردی محمداف به عنوان یکی از اعضای حزب دموکرات این کشور، با کسب ۹۷ درصد آراء به پیروزی رسید.