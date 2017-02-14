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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد؛

ورود خودروسازان خارجی نباید به قیمت تخریب تولید داخلی تمام شود

ورود خودروسازان خارجی نباید به قیمت تخریب تولید داخلی تمام شود

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه ورود خودروسازان خارجی نباید به قیمت تخریب تولیدکنندگان داخلی تمام شود، از برگزاری جلسه‌ای با وزیر صنعت در راستای ورود شرکت هیوندای خبر داد.

فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در راستای مکاتبات قبلی با وزیر صنعت، در جلسه‌ای از وی درخواست شد تا خواسته شرکت خودروسازان راین را دقیقا بررسی کند تا حقوق این شرکت به عنوان شریک و سرمایه‌گذار اصلی و اولیه تولید خودروهای هیوندای در کشور، ضایع نشود.

وی افزود: متاسفانه باتوجه به تظاهر به تولید و انتقال تکنولوژی و طی ثبت سفارش خودروها به صورت CKD در قرارداد هیوندای و کرمان موتور، هزاران دستگاه خودرو به صورت DKD به طور کامل وارد کشور شده و تنها چند قطعه مانند آینه‌ها و چرخ‌ها در کشور مبداء باز و در مقصد بسته می‌شود.

این نماینده مجلس و قائم مقام پیشین صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر شرکت کرمان‌موتور برای واردکردن خودروهای مذکور، از امتیازات CKD شامل ارز مبادله‌ای و عدم الزام به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده استفاده کرده باشد، رواج این مساله باعث از بین رفتن شغل و ایجاد رانت در صنعت خودروسازی می‌شود و به همین دلیل انتظار می‌رود وزیر صنعت در این گونه موارد با تخلفات احتمالی در بیرون و درون ساختار وزارت برخورد نمایند.

وی همچنین تاکید کرد: اگر شرکت کرمان‌موتور به پیش فروش بدون مجوز خودروهای هیوندای i۱۰ و i۲۰ آن هم قبل از اخذ مجوز شماره‌گذاری پرداخته باشد باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این موضو ع با فوریت رسیدگی کند.  

احمدی در پایان گفت: انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف صیانت از حقوق و حمایت از تولیدکننده داخلی همچون هیوندای موجب شود در دوره پسابرجام، ورود خودرو سازان خارجی، تولیدکنندگان داخلی را تخریب نکند و از طرفی رانت ایجاد نشود که در اینصورت نمایندگان مجلس، به ناچار مجبور به شکایت به قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ خواهند شد.

کد مطلب 3907064

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