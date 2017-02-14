ورود خودروسازان خارجی نباید به قیمت تخریب تولید داخلی تمام شود

فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در راستای مکاتبات قبلی با وزیر صنعت، در جلسه‌ای از وی درخواست شد تا خواسته شرکت خودروسازان راین را دقیقا بررسی کند تا حقوق این شرکت به عنوان شریک و سرمایه‌گذار اصلی و اولیه تولید خودروهای هیوندای در کشور، ضایع نشود.

وی افزود: متاسفانه باتوجه به تظاهر به تولید و انتقال تکنولوژی و طی ثبت سفارش خودروها به صورت CKD در قرارداد هیوندای و کرمان موتور، هزاران دستگاه خودرو به صورت DKD به طور کامل وارد کشور شده و تنها چند قطعه مانند آینه‌ها و چرخ‌ها در کشور مبداء باز و در مقصد بسته می‌شود.

این نماینده مجلس و قائم مقام پیشین صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر شرکت کرمان‌موتور برای واردکردن خودروهای مذکور، از امتیازات CKD شامل ارز مبادله‌ای و عدم الزام به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده استفاده کرده باشد، رواج این مساله باعث از بین رفتن شغل و ایجاد رانت در صنعت خودروسازی می‌شود و به همین دلیل انتظار می‌رود وزیر صنعت در این گونه موارد با تخلفات احتمالی در بیرون و درون ساختار وزارت برخورد نمایند.

وی همچنین تاکید کرد: اگر شرکت کرمان‌موتور به پیش فروش بدون مجوز خودروهای هیوندای i۱۰ و i۲۰ آن هم قبل از اخذ مجوز شماره‌گذاری پرداخته باشد باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این موضو ع با فوریت رسیدگی کند.

احمدی در پایان گفت: انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف صیانت از حقوق و حمایت از تولیدکننده داخلی همچون هیوندای موجب شود در دوره پسابرجام، ورود خودرو سازان خارجی، تولیدکنندگان داخلی را تخریب نکند و از طرفی رانت ایجاد نشود که در اینصورت نمایندگان مجلس، به ناچار مجبور به شکایت به قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ خواهند شد.