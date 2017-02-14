واژگونی تانکر سوخت جاده ارومیه به مهاباد را مسدود کرد

سرهنگ عباس فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این حادثه گفت: در پی لغزندگی و یخبندان این محور صبح امروز سه شنبه یک تانکر حامل مواد سوختی واژگون و موجب مسدود شدن جاده ارومیه به مهاباد شد.

وی ادامه داد: در پی واژگونی تانکر حامل موادسوختی در جاده ارومیه به مهاباد مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود بود که جاده بالانج جهت تردد به عنوان محور جایگزین مشخص شده است.

فرمانی با بیا اینکه در حال حاضر تانکر سوخت مهار شده مسیر سریعاً بازگشایی خواهد شد گفت: تانکر مذکور حامل سوخت بنزین است که باحضور عوامل آتش نشانی، انتظامی، پلیس راه. اورژانس، هلال احمر باکف پاشی سعی در مهار تانکر واژگون شده هستند.

رئیس پلیس راه انتظامی آذربایجان غربی گفت: موضوع تا به حال هیچ گونه حادثه ناگوار نداشته است وسریعا مسیر بازگشایی خواهد شد.