قطع برق شهر بم/راه ارتباطی ۶۵ روستای استان کرمان مسدود شد

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان کرمان اظهار کرد: بارندگی ها از روز گذشته با تمرکز در مناطق غربی آغاز شده و امروز بیشترین بارندگی در جنوب استان در حال رخ دادن است.

وی از ثبت ۱۰۰ میلی متر بارش در یکی از ایستگاه های باران سنجی شهربابک از روز گذشته تاکنون خبر داد و افزود: برق سه روستای شهربابک قطع شده است.

صالحی با اشاره به قطع برق دو روستا و بخشی از مرکز شهرستان بم به علت وقوع توفان افزود: در رابر هم برق یک روستا در اثر بارندگی قطع شده و بارش در این شهرستان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندار کرمان گفت: همچنین برق بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت به طور کامل قطع بود که با برق رسانی که از سمت راین انجام شد برق قسمتی از این بخش وصل شده اما در برخی مناطق ساردوئیه همچنان مشکل قطع برق وجود دارد.

وضعیت راه های استان کرمان

وی وضعیت راه ها استان کرمان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: مسیر رودبار به کهنوج در منطقه آب ساردوئیه، مسیر رودبار جنوب به قلعه گنج در منطقه بیژن آباد، محور وکیل آباد ارزوئیه به سمت حاجی آباد هرمزگان به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از سیلاب با همکاری پلیس راه و راهدارخانه ها بسته شده است.

صالحی علت این اقدام نبود ایمنی لازم در این مسیرها دانست و گفت: با توجه به اینکه سیلاب در این منطقه جاری است وضعیت راه ها به گونه ای است که خودروها باید از دورن آب گذر کنند و با توجه به احتمال زیاد شدن حجم آب تردد در این مسیرها می تواند خطرآفرین باشد.

مدیرکل مدیرت بحران استانداری کرمان یادآور شد: در صورتی که نیاز به تردد اضطراری از این مسیرها باشد تردد قابل انجام است.

وی با اشاره به اینکه راه ارتباطی ۳۵ روستای شهرستان رابر در اثر برف قطع شده است، افزود: همچنین راه ارتباطی ۳۰ روستای شهرستان فاریاب به دلیل بارندگی بسته شده است؛ راه های روستایی فاریاب از رودخانه ها عبور می کند به همین دلیل با کوچکترین بارندگی این راه ها مسدود می شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: با بارندگی های رخ داده مسیل های جنوب استان جاری شده اند اما خوشبختانه در حال حاضر در مسیر خود جاری بوده و به کشاورزی و سایر حوزه ها خسارتی وارد نشده است.

آسیب دیدگی برخی خانه ها در رابر

وی گفت: در شهرستان رابر تعدادی از خانه های خشت و گلی دچار آسیب شده اند و علت این امر هم توجه نکردن صاحبان این ساختمان ها برای ساماندهی پشت بام ها پیش از بارندگی هاست.

صالحی تاکید کرد: تاکنون در استان کرمان در اثر فعالیت سامانه بارشی اخیر هیچ منطقه ای سیلاب عامل تخریب نبوده است.

وی همچنین در خصوص تاثیر بارندگی در بحران آب استان کرمان هم گفت: بارندگی ها در کاهش اثرات خشکسالی بی تاثیر نیست اما مسئله مهم و موثر در زمینه کم آبی استان کرمان مدیریت منابع آب منطقه است.

صالحی بر لزوم مصرف صحیح منابع آبی استان کرمان تاکید و تصریح کرد: طرح همیاران آب به صورت دقیق در کرمان اجرا شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان یادآور شد: در صورتی که سفره های آب زیرزمینی تخلیه شود دیگر اگر همه آب های آسمان هم جاری شود این سفره ها تا صدها سال پر نمی شود.