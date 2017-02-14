اصغر رحیمی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود:تیم منتخب تکواندو با هدایت سید نعمت خلیفه در دور قبلی بازیهای جهانی دانشجویان نتایج خوبی کسب کرد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد یکبار دیگر این مسئولیت به وی واگذار شود.

وی در مورد اینکه اخباری از مخالفت خلیفه با این پیشنهاد منتشر شده است، گفت: در جریان جلسه کمیته فنی، رئیس فدراسیون به صورت تلفنی با ایشان صحبت کرد و وی نیز ضمن قبول مسئولیت این موضوع را برای خود افتخار قلمداد کرد.

رئیس انجمن تکواندو ورزش دانشگاهی ادامه داد: مربیگری در تیم های ملی یک افتخار محسوب می شود ولی این موضوع باید با جان و دل صورت گیرد تا نتیجه مورد نظر کسب شود. به همین دلیل امیداورم خلیفه با اطمینان خاطر این مسئولیت را قبول کند تا بتوانیم در یونیورسیاد نتیجه خوبی کسب کنیم.

رحیمی در خصوص احتمال معرفی یک مربی جدید هم گفت: تاکید می کنم که ایشان در گفتگوی تلفنی این مسئولیت را قبول کرده و اگر در این چند روزه به این نتیجه رسیده که همکاری نکند، سرمربی را تا فردا اعلام می کنیم.