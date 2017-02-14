مشکلات جامعه ناشی از بی تعهدی است/ جوانان متعهد به اخلاق شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا عبادی ظهر سه شنبه در جمع دانش آموزان مدرسه پسرانه شاهد بیرجند بیان کرد: جوانان و جامعه باید نسبت به اخلاق و رفتار تعهد داشته باشند.

وی با بیان اینکه بلوغ به معنای رسیدن است، گفت: انسان تا زمانی که به بلوغ نرسیده همواره باید از پدر، مادر و خویشاوندان خود کمک گیرد تا توان پیدا کند.

آیت الله عبادی ادامه داد: وقتی انسان بالغ شود باید خیر، نیکی، اخلاق و رفتار های خوبی که آموخته است را به دیگران نیز منتقل کند.

وی با بیان اینکه تکلیف به معنای سختی است، افزود: به مقصد رسیدن نیاز به تلاش و سختی دارد که باید مورد توجه جوانان قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: به سن تکلیف رسیدن تنها به این معنی نیست که نماز بر ما واجب می شود چرا که نسبت به جامعه نیز مسئول می شویم.

آیت الله عبادی با بیان اینکه نماز حالت سمبلیک و نمادی از همه حالات خیر است، گفت: سن بلوغ و تکلیف وظایف زیادی را برای انسان تعریف می کند.

وی با بیان اینکه انسان باید برای رسیدن به هدفش تلاش کند، گفت: هر بذری که امروز بکاریم فردا می روید و محصول می دهد.