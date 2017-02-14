بازی معوقه فولاد سپاهان و بیتای سبزوار جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون هندبال بازی معوقه هفته سیزدهم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و بیتای سبزوار جمعه ۲۹ بهمن ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

این دیدار به دلیل اعتراض تیم فولاد به داوری های صورت گرفته در هفته دوازدهم بین دو تیم فولاد و مردوشت و عدم حضور تیم سپاهان برگزار نشد و طبق اعلام فدراسیون مقرر شد زمان جدید این بازی اعلام شود.

تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان هم اکنون با ۱۵ امتیاز در رده سوم و تیم بیتا با ۱۰ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی لیگ قرار دارد.

امروز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه هفته چهاردهم از مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در ۵ شهر برگزار می شود.