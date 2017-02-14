به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس د حالی پیگیری شد که که محمد انصاری که در بازی با استقلال به خاطر برخورد جسمی با سرش دچار مصدومیت شده است، حضور نداشت.

قرار است پس از بررسی شرایط و تایید کادر پزشکی انصاری فردا چهارشنبه به تمرینات تیمش اضافه شود.

این در حالی است که این بازیکن به احتمال فراوان دیدار برابر سپاهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر را از دست خواهد داد اما همراه سایر نفرات به اردوی پیش بازی تیمش خواهد رفت.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و دوم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۰ روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف سپاهان خواهد رفت.