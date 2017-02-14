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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

پس از غیبت در تمرین روز سه شنبه؛

محمد انصاری از چهارشنبه تمریناتش را با پرسپولیس آغاز می‌کند

محمد انصاری از چهارشنبه تمریناتش را با پرسپولیس آغاز می‌کند

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس که به خاطر برخورد جسمی با سرش در دیدار برابر استقلال مصدوم شد از فردا تمریناتش را شروع خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس د حالی پیگیری شد که که محمد انصاری که در بازی با استقلال به خاطر برخورد جسمی با سرش دچار مصدومیت شده است، حضور نداشت.

قرار است پس از بررسی شرایط و تایید کادر پزشکی انصاری فردا چهارشنبه به تمرینات تیمش اضافه شود.

این در حالی است که این بازیکن به احتمال فراوان دیدار برابر سپاهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر را از دست خواهد داد اما همراه سایر نفرات به اردوی پیش بازی تیمش خواهد رفت.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و دوم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۰ روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف سپاهان خواهد رفت.

کد مطلب 3907094

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