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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

طی هفته جاری انجام می شود؛

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی دراستان سمنان

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی دراستان سمنان

سمنان - سرپرست معاونت گردشگری، میراث‌فرهنگی استان سمنان گفت: کارگاه آموزشی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان سمنان در روستای هدف گردشگری قلعه بالا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی  میراث‌فرهنگی استان سمنان، مریم سلمانیان ضمن اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان سمنان افزود: این کارگاه آموزشی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی، توانمند ‌سازی اقامتگاه‌های بوم گردی برای استقبال از گردشگران با توجه به قرار داشتن در آستانه نوروز و... و از بیست و هفتم تا بیست و هشتم بهمن ماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۳۰ اقامتگاه بوم گردی در استان سمنان، گفت: تمامی مدیران این اقامتگاه‌ها در این دوره آموزشی که برای اولین بار در استان سمنان برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان افزود: آشنایی با اصول و مفاهیم گردشگری پایدار، طبیعت گردی و اکوتوریسم، آشنایی با مناطق زیست محیطی در رابطه با اقامتگاههای بوم گردی، ارائه نمونه‌های اقامتگاههای سایر مناطق و استفاده از تجربه مدیران پیشکسوت در زمینه راه اندازی اقامتگاه بوم گردی، آشنایی با آداب و رسوم و میراث، فن بیان و ... از جمله برنامه های این کارگاه آموزشی دو روزه است.

سلمانیان با بیان اینکه سه شرکت تعاونی زنان روستایی نیز در این کارگاه آموزشی شرکت می‌کنند، گفت: سرفصل های این کارگاه‌ آموزشی ۳۰ ساعته توسط اساتید مجرب کشوری و استانی آموزش داده می شود.

وی ابراز داشت: امیدواریم برگزاری این دوره آموزشی در توانمندسازی اقتصاد روستائیان، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و هویت بخشی به روستائیان موثر باشد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: ۱۰ اقامتگاه بوم گردی جدید نیز در حال دریافت مجوز از این اداره هستند و مجوز این اقامتگاهها در مناطق زیست محیطی ارائه می شود.

سلمانیان با یادآوری اینکه «قلعه بالا» روستایی زیبا و پلکانی در ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شاهرود و ۲۴ کیلومتری شهر بیارجمند است، افزود: اقامتگاهای بوم گردی این روستا در سال‌های اخیر و در ایام مختلف سال مورد استقبال چشمگیر گردشگران به ویژه گردشگران  خارجی قرار می گیرد.

کد مطلب 3907105

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