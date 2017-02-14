به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث‌فرهنگی استان سمنان، مریم سلمانیان ضمن اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان سمنان افزود: این کارگاه آموزشی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی، توانمند ‌سازی اقامتگاه‌های بوم گردی برای استقبال از گردشگران با توجه به قرار داشتن در آستانه نوروز و... و از بیست و هفتم تا بیست و هشتم بهمن ماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۳۰ اقامتگاه بوم گردی در استان سمنان، گفت: تمامی مدیران این اقامتگاه‌ها در این دوره آموزشی که برای اولین بار در استان سمنان برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان افزود: آشنایی با اصول و مفاهیم گردشگری پایدار، طبیعت گردی و اکوتوریسم، آشنایی با مناطق زیست محیطی در رابطه با اقامتگاههای بوم گردی، ارائه نمونه‌های اقامتگاههای سایر مناطق و استفاده از تجربه مدیران پیشکسوت در زمینه راه اندازی اقامتگاه بوم گردی، آشنایی با آداب و رسوم و میراث، فن بیان و ... از جمله برنامه های این کارگاه آموزشی دو روزه است.

سلمانیان با بیان اینکه سه شرکت تعاونی زنان روستایی نیز در این کارگاه آموزشی شرکت می‌کنند، گفت: سرفصل های این کارگاه‌ آموزشی ۳۰ ساعته توسط اساتید مجرب کشوری و استانی آموزش داده می شود.

وی ابراز داشت: امیدواریم برگزاری این دوره آموزشی در توانمندسازی اقتصاد روستائیان، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و هویت بخشی به روستائیان موثر باشد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: ۱۰ اقامتگاه بوم گردی جدید نیز در حال دریافت مجوز از این اداره هستند و مجوز این اقامتگاهها در مناطق زیست محیطی ارائه می شود.

سلمانیان با یادآوری اینکه «قلعه بالا» روستایی زیبا و پلکانی در ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شاهرود و ۲۴ کیلومتری شهر بیارجمند است، افزود: اقامتگاهای بوم گردی این روستا در سال‌های اخیر و در ایام مختلف سال مورد استقبال چشمگیر گردشگران به ویژه گردشگران خارجی قرار می گیرد.