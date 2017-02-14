فیلم مستند «دارالسلام» در راه جشنواره ملی فیلم پروین

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اسامی فیلم های منتخب و راه یافته به بخش مسابقه ۶ بخش از جشنواره ملی فیلم «پروین اعتصامی»، فیلم مستند «دارالسلام» هم در یکی از بخش های رقابتی قرار گرفت.

در بخش های «زنان و زندگی شهری»، «پرتره (زنان شاخص ایرانی)»، «توانمندسازی زنان و بازتاب نشاط در خانواده»، «جزیره کیش»، «زنان و میراث فرهنگی » و «فیلم های مستند نیمه بلند و بلند زنان فیلمساز» ۳۸۴ اثر به دبیرخانه ارسال شده که از این میان ۵۰ اثر منتخب و به بخش مسابقه راه یافتند.

بخش «زنان و زندگی شهری» از سوی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و اداره کل امور بانوان شهرداری تهران حمایت می شود، ۹۴ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از میان این آثار ۱۱ اثر پذیرفته شدند.

مستند «دارالسلام» روایتی سه‌ساله در قدیمی‌ترین گورستان‌ مسلمانان در شهر شیراز و جستجوی خرافه‌ها و باورهای این مکان است در مقایسه‌ای تصویری با مفاهیم و نوشتار کتاب "کلثوم ننه" اثر آقاجمال خوانساری به شمار می رود.

عوامل این فیلم در بخش پژوهش، کارگردانی و تدوین: احسان شادمانی، تهیه‌کننده‌ و مدیرتولید:حمیدصادقی، تصویربردار:حمید دالوند، آهنگساز: عباس سرافراز، گوینده‌گفتارمتن: لیلا دوکوهکی، صداگذار: مجید یوسفی، تصحیح رنگ:سامان مجدوفایی، انیمشن: وحیدمباشری، دستیارکارگردان و برنامه ریز:لیلا دوکوهکی، ترجمه‌وزیرنویس:وحیدرجایی،لیلادوکوهکی، دستیار تصویربردار:مصطفی علی‌اکبری، صدابردار:یوسف موسوی، عکاس:زیبا ارتش‌دار، کارشناس پروژه:غلامحسین فرزانه، طراح‌گرافیک:پرنازصابرماهانی، نزهت‌السادات ظریفکارفرد هستند.