همایش ملی جنسیت و خانواده از نگاه علامه طباطبایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علامه طباطبایی از پیشگامان عالمان شیعه در ارائه اندیشه ای نظام مند درباره زن وخانواده است که بی تردید تحلیل ونقد آراءایشان کمک شایانی به پیشرفت مطالعات اسلامی زنان و خانواده خواهد رساند. همایش های علمی می­تواند بستر مناسبی جهت ارائه یافته های جامعه علمی در خصوص شناخت ابعاد شخصیتی این متفکر معاصر شیعه باشد.از این روی مرکز تحقیقات زن وخانواده وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران همایشی با عنوان «جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی» را برگزار می کند.

این همایش پنج شنبه ۵ اسفندماه از ساعت ۹ الی ۱۸ در سالن همایش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برپا می شود.

علاقه مندان جهت حضور در این همایش می توانند با مراجعه به سامانه http// wrc.ir/allameh ثبت نام نمایند و گواهی حضور در این همایش را دریافت کنند.