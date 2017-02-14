برگزاری اختتامیه هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید بدیعی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد که در تالار شهر الوند برگزار شد، بر سیاست برون سپاری فعالیت های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تأکید کرد.

وی افزود: با توجه به توانمندی استان قزوین در برنامه ریزی و اجرای جشنواره های استانی و کشوری، در نظر داریم مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی را به این استان واگذار کنیم.

بدیعی، استفاده از رسانه های مختلف و فناوری های نوین آموزشی را مهم ترین عامل ایجاد نشاط در کلاس دانسته و خاطر نشان کرد: یکی از سیاست های سازمان پژوهش و برنامه ریزی برای استفاده از فناوری های نوین و امکانات کلاس های هوشمند، تولید محتوای آموزشی مناسب و مورد نیاز دانش آموزان است.

وی اظهار امیدواری کرد: با حضور پر رنگ معلمان و فرهنگیان بتوانیم بخش عمده ای از نیاز کشور در حوزه محتوای الکترونیکی را تأمین کنیم.