به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی، محسن شریفی شایگان مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر انجام شده، مجتمع گلخانه‌ای چاه گاه شهرستان دشتی با مساحت ۱۴ هکتار زمین و زیرساخت هشت هکتار گلخانه، آغاز به کار کرد.

شریفی شایگان افزود: مجتمع گلخانه‌ای مورد نظر از سال ۸۷ تقریبا به مدت هشت سال بدون بهره‌برداری بود که پس از رفع مشکلات فاز یک این مجتمع با احداث ۲ هکتار سازه گلخانه و ۵ هکتار فونداسیون کلید خورد.

مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان بوشهر همچنین بیان کرد: در فاز بعدی که در آینده نزدیک انجام خواهد گرفت، کل سطح باقی مانده دارای مستحدثات گلخانه‌ای می‌شود.