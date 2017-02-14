  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

مجتمع گلخانه‌ای شهرستان دشتی آغاز به کار کرد

مجتمع گلخانه‌ای شهرستان دشتی آغاز به کار کرد

بوشهر - مجتمع گلخانه‌ای شهرستان دشتی با مساحت ۱۴ هکتار زمین و زیرساخت ۸ هکتار آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی، محسن شریفی شایگان مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر انجام شده، مجتمع گلخانه‌ای چاه گاه شهرستان دشتی با مساحت ۱۴ هکتار زمین و زیرساخت هشت هکتار گلخانه، آغاز به کار کرد.

شریفی شایگان افزود: مجتمع گلخانه‌ای مورد نظر از سال ۸۷ تقریبا به مدت هشت سال بدون بهره‌برداری بود که پس از رفع مشکلات فاز یک این مجتمع با احداث ۲ هکتار سازه گلخانه و ۵ هکتار فونداسیون کلید خورد.

مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان بوشهر همچنین بیان کرد: در فاز بعدی که در آینده نزدیک انجام خواهد گرفت، کل سطح باقی مانده دارای مستحدثات گلخانه‌ای می‌شود.

کد مطلب 3907121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها