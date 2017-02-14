بوی نامطبوع در هوای آبادان ناشی از نشتی مواد افزودنی به گاز بود

مسعود رئوفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری سریع این موضوع از سوی فرمانداری آبادان از طریق مسئولان اداره گاز گفت: مسئولان اداره گاز در خصوص دلیل انتشار این بوی نامطبوع در هوای برخی مناطق شهری به ویژه در ایستگاه ۶ و ۷ کوی قدس به ما گفتند در مخزن موجود در تاسیسات آن منطقه که دارای در شیشه ای است یک نشتی اندکی بوده که سبب انتشار بوی نامطبوع در هوا شده بود.



وی افزود: طبق اظهارات مسئولان اداره گاز خود گاز بو نداره اما ماده ای که به آن می افزایند دارای بویی است که به محض به مشام رسیدن مردم از آن به نام بوی گاز نام می برند، این مواد افزودنی به دلیل نشتی گفته شده در هوا منتشر و بوی نامطبوعی را در سطح برخی نقاط شهری ایجاد کرده بود.



رئوفی اظهار کرد: برای رفع این مشکل شب گذشته نیروهای اداره گاز با همراهی نیروهای آتش نشانی در محل حاضر و تا حدود ساعت یک بامداد ضمن رفع نشتی و شستشوی مخزن یاد شده مشکل را رفع کردند، در زمان حاضر هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.



معاون فرماندار آبادان تصریح کرد: از آنجایی که در مهار این مشکل از موادی همچون خاک و روغن و برخی مواد دیگر استفاده شد بوی باقی مانده در محیط مربوط به این مواد است که برای پاک کردن محیط از این مواد سازمان آتش نشانی برای شستشوی محیط وارد عمل شده است.



به گفته رئوفی، در این باره هیچ مشکلی وجود ندارد و آبادانی ها دیگر نگران این موضوع نباشند.