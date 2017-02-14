منطقه آزاد ۲۰۰ میلیارد ریال به امور عمرانی خرمشهر اختصاص داد

عزیز ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مقرر شد پروژه مقاوم سازی و تعریض پل قدیم با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند عملیاتی شود.

وی همچنین از تخصیص اعتباری مشابه برای آسفالت معابر در سال آینده خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیز برای آسفالت معابر سطح شهر در سال آینده هدیه ای دیگر از سازمان منطقه آزاد اروند به مردم خرمشهر می باشد.

شهردار خرمشهر همچنین تخصیص اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد اروند در سال۹۵ برای بهسازی پارک های سطح خرمشهر را یادآور شد و تخصیص این اعتبار را یکی از بزرگترین خدمات این سازمان در راستای بهبود فضای سبز شهری این شهرستان دانست.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری خرمشهر تعاملات بسیار خوبی با سازمان منطقه آزاد اروند دارد، عنوان کرد: نشست ها و مذاکرات مفیدی در راستای اجرای پروژه های کلان عمرانی با این سازمان برگزار شده است.

ساعدی در ادامه وجود سازمان منطقه آزاد اروند را یک فرصت برای شهرستان خرمشهر خواند و بیان کرد: ایجاد منطقه آزاد اروند در خرمشهر و آبادان با رویکردی متفاوت و با توجه به قرار گرفتن در حاشیه کشورهای خلیج فارس و ظرفیت ها و پتانسیل موجود در این شهر می تواند نقش بسزایی در افزایش بهره وری و توجه جهانیان به خرمشهر به عنوان یک مکان مناسب برای سرمایه گذاری باشد.

وی افزود: سرمایه گذاری نه تنها توسعه اقتصادی و عمرانی شهر را به دنبال خواهد داشت بلکه نور امید در دل های مردم شریف خرمشهر ایجاد خواهد کرد.

شهردار خرمشهر با بیان اینکه رویکرد جدید مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند و وجود منطقه آزاد ضامن بهبود معیشت مردم خواهد بود، بهبود شرایط زندگی و ایجاد تغییرات مثبت در وضعیت اشتعال در این شهر را از پیامدهای تحقق این امر دانست