فرماندار منطقه «ریازانسکی» روسیه استعفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «اولگ کوالف» فرماندار منطقه ریازانسکی در یک نشست خبری، اعلام کرد که می خواهد سمت خویش را رها کند.

کوالف گفت: در ماه سپتامبر، انتخابات دوره ای فرمانداران برگزار می شود. باید از اکنون، کمپین های انتخاباتی را شروع کنیم. تصمیم من این است که در دور جدید انتخابات شرکت نکنم.

وی همچنین یادآور شد که در انتخابات دور قبلی فرمانداری منطقه ریازانسکی، تغییرات بنیادین و مثبتی انجام گرفت.

همچنین دیروز نیز«سرگئی میتین» فرماندار منطقه «نووگراد» از سمت خود استعفا کرد.

گفتنی است که برخی از رسانه ها، گمانه زنی هایی در این رابطه می کنند که چنین استعفاهایی می تواند برای انتخابات ریاست جمهوری آتی روسیه باشد.