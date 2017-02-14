آزمون ترامپ درباره گوانتانامو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دولت آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا فردی را که اخیرا در یمن دستگیر شده و مظنون به همکاری با القاعده است به زندان گوانتانامو بفرستد یا خیر.

به گفته چند مقام آمریکایی، این فرد که ابوخیبر نام دارد پائیز سال گذشته در یمن دستگیر شد و هم اکنون توسط کشوری ثالث نگهداری می شود. یک دادگاه در نیویورک حکم دستگیری ابوخیبر را به اتهام انجام اقدامات تروریستی صادر کرده است.

ابوخیبر ۴۰ ساله آزمون مهمی برای دونالد ترامپ است که پیشتر گفته بود «باراک اوباما» با مظنونان تروریستی نرم رفتار می کرد و اینکه خودش «آدمهای بد» را به گوانتانامو خواهد فرستاد. این درحالی است که دولت اوباما متعهد شده بود از شمار زندانیان گوانتانامو کم کند و نهایتا این زندان را، که در جنوب شرقی کوبا واقع است، تعطیل کند.

پرونده ابوخیبر می تواند دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا را مبنی بر اینکه مظنونان به انجام اعمال تروریستی باید به زندان گوانتانامو فرستاده شوند تسریع کند. «جف سشنز» دادستان کل آمریکا که بارها اعلام کرده مظنونان تروریستی نباید در دادگاههای مدنی محاکمه شوند اخیرا گفته که زندان گوانتامو باید باز بماند. از این نظر، ابوخیبر، برای دادستان کل آمریکا نیز یک آزمون به حساب می آید. البته فرستادن این فرد به گوانتانامو می تواند باعث اختلاف دادستانهای وزارت دادگستری و رؤسای «اف بی آی» با دولت شود. آنها معتقدند دادگاههای جنایی بهتر از دادگاههای نظامی می توانند به پرونده افراد مظنون به انجام فعالیتهای تروریستی رسیدگی کنند.

پایگاه گوانتانامو طبق قراردادی که میان آمریکا و کوبا امضا شد، از سال ۱۹۰۳ در اجاره نیروی دریایی آمریکا بوده است. البته پس از انقلاب کوبا در دهه ۱۹۵۰، دولت آن کشور خواستار لغو این اجاره نامه شد، اما آمریکا با این درخواست موافقت نکرد و هرساله چک مبلغ اجاره را برای دولت کوبا می‌فرستد و دولت کوبا هم از نقد کردن آن خودداری می‌کند. در پی حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا و اعلام دکترین «مبارزه جهانی با تروریسم»، دولت آمریکا بازداشتگاهی را در این پایگاه ایجاد کرد تا کسانی را که در ارتباط با اقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان بازداشت می‌شوند، در این محل زندانی کند.

از آنجا که آمریکا این افراد را «نظامی دشمن» نمی‌داند، آنان از حقوق اسیران جنگی برخوردار نیستند و از آنجا که نه تابعیت آمریکایی دارند و نه در خاک آمریکا دستگیر یا زندانی شده‌اند، در حوزه قضایی ایالات متحده قرار ندارند و مشمول حقوق بازداشت شدگان در قوانین آن کشور، مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی به وکیل مدافع در مراحل بازجویی و حق محاکمه سریع و عادلانه نمی شوند. سازمانهای حقوق بشری به شدت نسبت به وضعیت ناگوار زندانیان گوانتانامو اعتراض دارند. پیش از این تصاویری از این زندان افشا شده بود که نیروهای آمریکایی را در حال شکنجه زندانیان نشان می داد.