نجات جان ۲۳ نفر از محاصره سیل/برخی از راه های روستایی مسدود شد

علیرضا صفا ایسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با توجه به هشدارهای مرکز هواشناسی در استان تیم های امداد و نجات در آمادگی کامل بسر می برند تا در صورت لزوم وارد عمل شوند. همچنین هشدارهای لازم از طریق تلویزیون، رادیو و رسانه ها به مردم اعلام شد.

وی با بیان اینکه پیش بینی ها نشان از بارشهای شدیدی در خارج از شهر بندرعباس داریم، اظهار داشت: امکان سر ریز سد شمیل و نیان وجود دارد، از این رو جهت جلوگیری از اتفاقات ناگوار دستور تخلیه روستاهای پایین دست سد شمیل صادر شد.

وی با بیان اینکه تاکنون اتفاق خاصی گزارش نشده است، عنوان کرد: در مسیر تخت از توابع شهرستان بندرعباس ۲۳ نفر در محاصره سیلاب قرار داشتند که همگی نجات پیدا کرده اند.



با توجه به بارندگی های شب گذشته و تداوم بارندگی در سطح شهرستان رودان و سرریز شدن سد فاریاب مسیر ارتباطی بخش رودخانه به مرکز شهرستان رودان مسدود شده است.

به گفته وی، همچنین در اثر بارندگی اخیر راه ارتباطی بخشی از روستاهای دهستان مسافرآباد به مرکز بخش رودخانه قطع شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تصریح کرد: راه های ارتباطی دیگر بخش ها به مرکز شهرستان برقرار است و مشکلی برای تردد و رفت و آمد شهروندان وجود ندارد.

وی گفت: به دلیل تداوم بارندگی در شهرستان رودان شهروندان رودانی با رعایت مسائل ایمنی و توجه به هشدارها از صدمات و خسارت های احتمالی جلوگیری کنند.