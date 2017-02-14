  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

«چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی» بررسی می شود

«چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی» بررسی می شود

پنجمین نشست علمی مدیریت رسانه با عنوان «چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی» توسط گروه مدیریت مؤسسه امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست «چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی» حسین گودرزی مطالب خود را ارائه می کند و حسین شرف الدین به نقد و بررسی مطالب ارائه شده می پردازد.

مطالبی که در نشست چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی مطرح می شوند عبارتند از: رهیافتی بر ارائه یک الگوی بومی، چالش های مربوط به زیرساخت های ارتباطی، چالش های مربوط به زیرساخت های اطلاعاتی، چالش های مربوط به محتوا، چالش های مربوط به سیاست ها و راهبردها، چالش های مربوط به تجارت و چالش های قانونی و فرهنگی.

نشست علمی گروه مدیریت با عنوان «چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی» چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه از ساعت ۱۰ صبح در مؤسسه امام خمینی(ره)، طبقه چهارم، سالن اندیشه برگزار می شود.

کد مطلب 3907173
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها