«چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی» بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست «چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی» حسین گودرزی مطالب خود را ارائه می کند و حسین شرف الدین به نقد و بررسی مطالب ارائه شده می پردازد.

مطالبی که در نشست چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی مطرح می شوند عبارتند از: رهیافتی بر ارائه یک الگوی بومی، چالش های مربوط به زیرساخت های ارتباطی، چالش های مربوط به زیرساخت های اطلاعاتی، چالش های مربوط به محتوا، چالش های مربوط به سیاست ها و راهبردها، چالش های مربوط به تجارت و چالش های قانونی و فرهنگی.

نشست علمی گروه مدیریت با عنوان «چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی» چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه از ساعت ۱۰ صبح در مؤسسه امام خمینی(ره)، طبقه چهارم، سالن اندیشه برگزار می شود.