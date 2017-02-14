برج های تهران شناسنامه دار شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورا با اشاره به لزوم شناسای ساختمان های بلند مرتبه و احصا ایمنی آنان گفت: بر اساس بررسی ها ساختمان های بلند مرتبه را می توان در سه محور جای داد بر اساس قدمت، عرض معبر و تعداد طبقات.

وی اظهار داشت: در این راستا ساختمان‌های فاقد اطلاعات حدود ۲۳۱ برج می باشد، ساختمان های قدیمی ۱۳ برج، از سال ۵۰ تا ۵۹( ۲۴ برج)، از سال ۶۰ تا ۶۹ (۳ برج)، از سال ۷۰ تا ۷۱ ( ۲۲۵ برج)، از ۸۰ تا ۸۹ (۲۱۶ برج) و از سال ۹۰ تاکنون (۲۶۷ برج) در تهران ساخته شده است.

دوستی در ادامه افزود: بر اساس شاخص تعداد طبقات ساختمان های بلند مرتبه تهران بدین شرح می باشند؛ ساختمان‌های بلندمرتبه تا ۱۵ طبقه (۲۶۳ برج)، از ۱۶ تا ۲۰ طبقه (۲۷۷ برج)، از ۲۱ تا ۲۵ طبقه (۱۰۳ برج)، از ۲۶ تا ۳۰ طبقه (۲۸ برج) و از ۳۰ طبقه به بالا ( ۸ برج در شهر تهران).

نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل خاطر نشان ساخت: بر اساس عرض معبر نیز ساختمان های بلند مرتبه تهران بدین صورت دسته بندی می شوند که در معبر ۶ متری سه برج، از ۶ متر تا ۱۲ متر معبر (۲۷۵ برج)، از ۱۲ تا ۲۰ متر معبر (۲۹۱ برج) و از ۲۰ تا ۳۵ متر (۳۱۶ برج) و از ۲۵ متر به بالا معبر (۹۴ برج) وجود دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در خصوص همه این ساختمان‌ها باید پیشگیری و مقاوم‌سازی صورت بگیرد و باید شناسایی شود که کدام یک از این ساختمان‌ها ایمنی لازم را دارند.

دوستی بیان داشت: بعضی از ساختمان‌های بلندمرتبه قدیمی را می‌توان با مقاوم‌سازی و تعمیرات ایمن‌سازی کرد.

وی خاطرنشان کرد: ساختمان‌هایی که ایمن نیستند با تصویب شورای تأمین و حکم دادستانی می‌توان نسبت به ایمن‌سازی آنها اقدام کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: شهرداری مکلف شود بر اساس سه محور اعلام شده برج‌های تهران را شناسایی و برای هر برج شناسنامه صادر کند.