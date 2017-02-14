به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده در هفتمین همایش فولاد گفت: سیاست برنامه ششم این است که جابجایی بار از طریق ریل، از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود البته در سیاستهای کلی برنامه ششم به موضوع حمل و نقل توجه شده و حمل و نقل ریلی میتواند یکی از مزیتهای رقابتی در اقتصاد کشور باشد.
مدیرعامل راه آهن افزود: همچنین در برنامه پنجم و ششم توسعه دولت مکلف شده تا سهم ۳۰ درصدی حمل و نقل ریلی در حمل بار را رعایت کند؛ ضمن اینکه قیمت گازوئیل نیز باید به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد.
وی با بیان اینکه دولت ساز و کاری را برای کاهش ۱۰ درصدی تلفات جادهای در هر سال باید فراهم کند خاطرنشان کرد: هم اکنون روزانه ۴۰ تا ۵۰ نفر در حوادث جادهای کشته میشوند.
به گفته محمدزاده، طبق مصوبه قانونی، به ازای هر تن کیلومتر بار که از طریق حمل و نقل ریلی انجام شود، ۳۵ سیسی در مصرف سوخت صرفهجویی می شود.
وی گفت: محاسبه نرخ صفر برای مالیات بر ارزش افزوده در حمل و نقل ریلی از جمله برنامههای پیشبینی شده در برنامه ششم است و در حال حاضر سهم مالیات بر ارزش افزوده در این بخش ۸ درصد است.
مدیرعامل شرکت راهآهن ادامه داد: همچنین یک درصد فروش نفت و گاز برای توسعه کشور در نظر گرفته شده است. در این میان باید توجه داشت وضعیت تخصیص اعتبارات و طرحهای عمرانی در حال کاهش است و دولت نمیتواند برای توسعه زیرساختها سرمایهگذاری جدی کند. به همین دلیل سرمایهگذاری در این بخش باید با مشارکت دولت و بخشهای صنعتی و معدنی صورت گیرد.
به گفته وی در سال جاری ۲۸ درصد از حمل و نقل ۴ کالای اصلی از طریق حمل و نقل ریلی صورت گرفته و ۶۶ درصد به حمل جادهای اختصاص داشته است که از این رقم نیز ۲۴ درصد حمل و نقل در مسیرهایی اتفاق افتاده که ریل در آنجا وجود داشته است.
محمدزاده با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴ باید ۲۲۴ میلیون تن ماده معدنی در کشور حمل شود، گفت: اگر با روند فعلی پیش برویم، تنها یک سوم این میزان ماده معدنی قابل حمل از طریق ریل خواهد بود و بقیه آن باید از طریق حمل جادهای، جابجا شود.
وی افزود: در حال حاضر وضعیت ساخت جاده و آزادراه در کشور وضعیت خوبی نیست، و باید حمل و نقل ریلی توسعه یابد. این در حالی است که سهم ۴۱ درصدی راهآهن از دریافتیهای تعرفهای در سال ۹۲، را نیز نباید از یاد برد این رقم در حال حاضر به ۲۸ درصد رسیده است.
محمدزاده همچنین با اشاره به صدور دستور رئیسجمهور برای تشکیل لیزینگ ریلی، گفت: صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
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