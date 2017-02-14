به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در سیصد بیست و نهمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی لایحه « بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه»اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود و وضعیت تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال ۱۳۹۵، شورای اسلامی شهر تهران اقدام به کاهش بودجه پیشنهادی شهرداری تهران از مبلغ ۱۸.۴۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷.۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سقف بودجه سال ۱۳۹۵ کرد و بودجه با سقف ۹۰۰/۱۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است و باید گفت هیچ افزایشی در بودجه سال آینده نداشته‌ایم و بودجه انقباضی بسته شده است.

وی در ادامه با اشاره حوزه ‌های ماموریت شهرداری تهران در شش حوزه گفت: ماموریت خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت در بودجه و برنامه سازمان پسماند تفکیک حقوق پرسنل سازمان از مأموریت‌های تحت عنوان پردازش، دفن پسماند، کرایه ماشین‌آلات و... ایجاد ردیف اعتباری مستقل صورت گرفت و این اقدام به منظور پرداخت حقوق سازمان پسماند جهت شفافیت مالی انجام شد که این کار برای اولین بار است که در بودجه شهرداری تهران صورت می‌گیرد.

دبیر همچنین با اشاره با دریف در بودجه این سازمان به منظور بازنشستگی گفت: همچنین ردیفی به منظور بازخریدی و بازنشستگی انگیزشی کارکنان به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان اقدام گردیده است.

خبر خوش به آتش‌نشانان

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، آتش نشانان را قشر زحمت‌کش و مظلوم دانست و گفت: در بودجه این سازمان اختصاص ۴۶۴ میلیارد تومان مربوط به حقوق و مزایا و هزینه‌های جاری و ۳۶ میلیارد تومان بمنظور ترمیم و جبران حقوق مامورین عملیاتی آتش‌نشانی از مرتبه ۴ الی ۱۴ که جمعا ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. باید را هم اضافه کنم که این افزایش حقوق برای نیروهای عملیاتی است و مدیران سازمان را شامل نمی‌شود.

دبیر با اشاره به واریز عوارض ایمنی ساختمان‌ها، مستقیما به حساب سازمان آتش نشان گفت: همچنین واریز عوارض ایمنی ساختمان، پروانه‌های صادره مستقیما به حساب ۱۲۵ آتش‌نشانی به منظور خرید امکانات و تجهیزات و ماشین‌آلات به مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان اختصاص داده شده است و ۶۵ میلیارد تومان به منظور تأمین تجهیزات و بروزرسانی امکانات آتش‌نشانی است که جمعا ۲۰۰ میلیارد تومان بمنظور خرید امکانات و ماشین‌آلات بروزرسانی تجهیزات اختصاص داده شده است. لازم بذکر است کلیه اعتبارات در نظر گرفته شده بجز املاک واگذار شده جهت احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی است.

وی با اشاره به ماموریت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: با همکاری سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مدارس دولتی شهر تهران، سرانه کمک به مدارس دولتی شهر تهران در چارچوب توافقنامه‌ای با سازمان نوسازی مدارس شهر تهران ۳۳ میلیارد تومان تعیین شد که با توجه به محرومیت‌ها و فرسودگی مدارس به آنها تخصیص خواهد یافت.

همچنین دبیر از تخصیص اعتبار جهت بهسازی معابر اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶مبلغ ۴۶ میلیارد تومان به منظور، بهسازی معابر، دسترس‌پذیری جهت استفاده معلولین و ارائه سرویس‌های رایگان جهت عبور و مرور معلولین و جانبازان اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهر تهران در حمایت از نوسازی بافت فرسوده گفت: پرداخت مابه‌التفاوت تا سقف مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی مسکن به ساکنین بافت فرسوده بابت نوسازی با اولویت تجمیع پلاک‌های ریزدانه و بازگشایی معابر تا سقف ۹ درصد از سود تسهیلات اخذ شده است و همچنین اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای تشویق و ترغیب مالکان پلاک‌های فرسوده به نوسازی بابت هزینه‌های سازمان نظام مهندسی و خرید انشعابات است.

نگاه ویژه به مدیریت ایمنی و بحران

دبیر با مهم خواندن مدیریت ایمنی و بحران ادامه داد: علی‌رغم اینکه در جدول منابع و مصارف برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران سهم مأموریت ایمنی و مدیریت بحران معادل ۲/۹ درصد از کل بودجه سال ۱۳۹۶ تعیین شده بودو با عنایت به اهمیت موضوع و علی‌رغم کاهش مبلغ ۴۹۶۰۰ میلیارد ریال از سقف بودجه سال ۱۳۹۶ در مقایسه با برنامه مذکور سهم مأموریت ایمنی و مدیریت بحران به ۴/۷۶ درصد از کل بودجه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. باید این را هم اضافه کنم که در لایحه بودجه سال ۹۶ فقط بودجه سازمان عمران و حمل نقل با توجه به اهمیت و ضرورت نیاز شهروندان کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین ایجاد ۱۵ عدد سوله ورزشی تحت عنوان «سوله ورزشی الزهرا» به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال جهت تخلیه سوله‌های مدیریت بحران و تحویل آن به سازمان مذکور در مناطق ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۲۱ و ۲۲ تعیین شده است.

نجات شهر با حمل نقل عمومی

دبیر در ادامه با توجه به اهمیت حمل و نقل عمومی ادامه داد: پیشنهاد شهرداری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بابت خطوط ۳، ۶ و ۷ مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد تومان است که در کمیسیون تلفیق این مبلغ به ۲۱۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. چچراکه نیاز شروند حکم می‌کند بیشتر به حمل و نقل عمومی توجه شود. همچنین اختصاص مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان به منظور بازپرداخت سود اوراق مشارکت و وام‌های مربوط به مترو تعیین شده است. لازم بذکر است با در نظر گرفتن بازپرداخت وام‌ها و سود اوراق مشارکت بودجه شرکت مترو به مبلغ ۲۶۷۰ میلیارد تومان می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با اشاره به بهره‌برداری شرکت مترو گفت:اختصاص مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان به منظور هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد شرکت بهره‌برداری مترو که نسبت به سال گذشته مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. اختصاص ۳۲ میلیارد تومان بمنظور نگهداری و بهسازی خطوط متروی تهران و همچنین اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان جهت خرید قطعات یدکی و اورهال و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان بمنظور تعمیر و نگهداری تجهیزات ثابت، ایستگاه‌ها و مراکز فرمان که جمعاً به مبلغ ۹۴۲ میلیارد تومان می‌شود.

دبیر در خصوص شرکت اتوبوسرانی عنوان کرد: مبلغ ۶۱۵ میلیارد تومان به منظور مابه‌التفاوت قیمت بلیت اتوبوس، اختصاص، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور پی کیلومتر، کمک به بازخریدی انگیزشی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان، اختصاص مبلغ ۲ میلیارد تومان جهت جابجایی کودکان استثنایی از طریق شرکت واحد اتوبوسران، اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان جهت خرید اتوبوس‌های برق، اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان جهت نوسازی ناوگان مینی‌بوسرانی واختصاص مبلغ ۷ میلیارد تومان جهت تهیه و نصب فیلتر جذب دوده‌های اتوبوس‌های دیزلی که جمعا مبلغ ۹۷۴میلیارد تومان به شرکت واحد اتوبوسرانی اختصاص داده شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سازمان تاکسیرانی ادامه داد: پرداخت حدود مبلغ ۲۴میلیارد تومان به منظور هزینه‌های راهبری سازمان تاکسیران، پرداخت مبلغ ۱۸میلیارد تومان به منظور کمک به نوسازی ناوگان تاکسیرانی خدمات بیمه‌ای رانندگان تاکسی و. ، اختصاص مبلغ حدود ۷ میلیارد تومان جهت جابجایی کودکان استثنایی توسط سازمان تاکسیرانی، اختصاص مبلغ ۲۲ میلیارد تومان بمنظور جایگزینی ناوگان تاکسیرانی با استفاده از خودروهای استاندارد که جمعا مبلغ ۷۱ میلیارد تومان به سازمان تاکسیرانی اختصاص داده شده است.

دبیر بودجه راهنمایی و راننگی اشاره کرد و گفت: اختصاص مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان جهت کمک به راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ که ۱۰۰ میلیارد مربوط به هزینه‌های جاری و ۳۰ میلیارد تومان به منظور هزینه‌های عمرانی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به منابع انسانی و تبدیل وضعیت آنها از پیمانی به قراردادی افزود: تعداد کل نیروهای پیمانی شهرداری تهران ۴۵۸۰ نفر است که در ۱۱ شرکت تأمین نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستند که باید تا پایان سال تبدیل وضعیت شوند و در غالب دو قرارداد هادیان شهر یا خدمات اداری شهر قرار گیرند.

وی افزود: اختصاص بودجه به منظور تغییر وضعیت تعداد ۵۰۰۰ نفر از نیروهای قراردادی به رسمی پرداخت دیون به پیمانکاران و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ۱۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت بدهی به بانک‌ها و بیمه و مالیات و املاک تصرفی و اختصاص تبصره‌ای به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان دیگر جهت بازپرداخت وام‌های سنوات گذشته پرداخت دیون به پیمانکاران به مبلغ ۹۶۳ میلیارد تومان به همراه تبصره به مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان به منظور پرداخت بدهی پیمانکاران در نظر گرفته شده است.

دبیر با اشاره به حذف پروژه‌های جدید و فاقد اولویت گفت: در سال ۱۳۹۵ تعداد کد پروژه بودجه مصوب به تعداد ۲۴۲۰ مورد بوده است که بر اساس تبصره ۲۷ اصلاحی بودجه سال ۱۳۹۵ که شهرداری را موظف نموده بود که نسبت به حذف برخی کد پروژه‌ها اقدام نماید، در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ توسط شهرداری تهران تعداد کد پروژه‌ها به ۲۳۳۸ عدد کاهش یافته و کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به بررسی‌های کارشناسی برخی کد پروژه‌های جدید و فاقد اولویت اقدام به حذف تعداد ۷۹ کد پروژه نموده و تعداد آن پس از تصویب به ۲۲۵۹ ردیف خواهد رسید.

دبیر در پایان با اشاره به تبصره‎های ۲۲، ۲۳ و ۲۶ ادامه داد: بار مالی تبصره ۲۲ در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران مبلغ ۲۰۳۰ میلیارد تومان بوده که در بودجه مصوب با توجه به عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به کمتر از نصف تقلیل یافته است. اجرای تبصره مذکور بصورت غیرنقدی و در قالب تهاتر بوده که مشروط به تحقق منابع است. همچنین بار مالی تبصره ۲۳ در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران مبلغ ۲۶۵۰ میلیارد تومان بوده که با حذف ۲ ردیف (بندهای ۹ و ۱۰) و مبالغ کاهش در سایر ردیف‌ها در بودجه مصوب به کمتر از نصف تقلیل یافته است و در تبصره ۲۶ لایحه پیشنهادی شهرداری تهران در بند «الف» مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به وصول مطالبات سازمان نوسازی است و بندهای «ب» و «د» دارای ردیف اعتباری هستند.