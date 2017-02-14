دعوت از هیئت های خارجی به استان قزوین هدفمند و با برنامه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر سه شنبه در جلسه شورای روابط خارجی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: حضور هیئت های خارجی در استان بسیار خوب و فرصتی مغتنم است اما باید دعوت ها هدفمند و با برنامه باشد تا از این حضور به نتیجه برسیم.

وی بیان کرد:برای کسب بازارهای بیشتر صادراتی، رفت و آمد هیئت های خارجی به استان ضرورتی اجتناب ناپذیراست اما هماهنگی برای بازدیدهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری و برپایی نشست های تخصصی باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: دعوت از هیئت های خارجی بهترین فرصت برای معرفی استان قزوین است و باید بتوانیم از این موقعیت بخوبی بهره برداری کنیم.

عراق بهترین بازار برای صادرات است/۵۰ درصد صادرات استان قزوین به عراق

حبیبی افزود: عراق از مهمترین کشورهای صادراتی برای کالاهای استان قزوین است و در حال حاضر هم بیشترین حجم صادرات ما به این کشور است اما می توانیم این جایگاه را تقویت کنیم.

وی بیان کرد: استان قزوین ظرفیت صادرات انواع محصولات غذایی، مواد شوینده، خدمات فنی و مهندسی، محصولات کشاورزی و اجرای پروژه های ساخت و ساز را دارد و اگر ظرفیت های بازار این کشور با جدیت رصد و شناسایی شود به نتایج خوبی خواهیم رسید.

خواهرخواندگی با کشورها باید پیامدهای فرهنگی و اقتصادی داشته باشد



وی بیان کرد: از مجموع ۵۴۱ میلیون دلار صادرات استان قزوین حدود ۵۰ درصد مربوط به کشور عراق است و از اتاق بازرگانی انتظار داریم مباحث مربوط به کش. ر عراق را با جدیت دنبال کند.

حبیبی گفت: تاکنون قزوین با شهرهای مختلف هشت کشور خارجی از جمله کابل، قرقیزستان، ترکیه، ارمنستان، چین، پرتقال، ایتالیا و آنتالیا خواهرخواندگی امضا کرده است اما به نظر می رسد بسیاری از آن تفاهم نامه ها هنوز روی کاغذ مانده و عملیاتی نشده است که این موضوع باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

در این جلسه در خصوص حضور سفرای ۲۵ کشور اروپایی و آسیایی در اسفندماه امسال گفتگو و تبادل نظر شد.