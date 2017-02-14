بانک ها مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود، سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی، محدود به سود سپرده ها شده است، افزود: نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی باید با رعایت موازین اسلامی و لحاظ مولفه های اقتصادی تعیین شود.

وی با بیان اینکه معمولاً کاهش نرخ سود بانکی در بخش سود سپرده ها اجرایی می شود، اما سود وام های بانکی همچنان بالا است، ادامه داد: تجربه بیانگر این است تعداد قابل توجهی از بانک ها به موضوع کاهش نرخ سود بانکی که مصوب شورای پول و اعتبار است، بی توجهی می کنند.

نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس شورای اسلامی افزود: باتوجه به اینکه دولت یکی از دستاوردهایش را کاهش نرخ تورم اعلام می کند، بنابراین خواسته مردم و فعالان اقتصادی مبنی بر متناسب شدن نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ تورم منطقی است.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه سیاست های نرخ سودتسهیلات باید درتمامی بخش های اقتصادی اعمال شود، ادامه داد: سود ٢١ درصد تسهیلات مسکن از طریق صنعت لیزینگ، با سیاست های شورای پول و اعتبار مبنی بر اهش نرخ سود متناسب نیست.

وی یادآور شد: در هرصورت باید تدابیری اتخاذ شود تا تصمیمات شورای پول و اعتبار اجرایی شود.