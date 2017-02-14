پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با تداوم بارش‌ها در نواحی جنوبی استان طی امروز و فردا شاهد آغاز موج جدیدی از بارش‌ها در استان خواهیم بود و از چهارشنبه موج جدیدی از بارش‌ها در سطح استان آغاز می‌شود که تا اواخر وقت روز جمعه ادامه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: با توجه به تشدید بارندگی ها در چهارشنبه شب و طی روز پنج شنبه در غالب نقاط استان به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق شرقی استان، نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی و خطر وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها هشدار داده می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود برای جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی تمهیدات لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه بارش سنگین باران، همزمان در استان های بوشهر و فارس و خطر وقوع سیلاب و ریزش کوه در مسیرهای مواصلاتی این دو استان، توصیه می‌شود از ترددهای غیر ضروری به‌ویژه در روزهای پنج شنبه و جمعه خودداری شود.

مساعدی بیان کرد: به سبب وزش باد شدید غالبا جنوب شرقی، خلیج فارس از عصر روز چهارشنبه تا روز جمعه به تناوب مواج و متلاطم خواهد بود. بر این اساس نسبت به ترددهای دریایی غیر ضروری هشدار داده می‌شود.

وی افزود: از عصر روز جمعه همزمان با خروج سامانه از استان، توده هوای سرد بر استان حاکم و وزش باد شدید شمال غربی از سمت شمال استان آغاز شود.

مساعدی گفت: با توجه به حاکم بودن هوای سرد و تداوم وزش باد شدید شمال غربی، از عصر روز جمعه تا پایان روز یکشنبه آینده ضمن اینکه خلیج فارس مواج و طوفانی خواهد بود، انتظار می‌رود دمای هوا نیز طی این مدت به طور محسوسی کاهش یابد.