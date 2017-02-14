  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

پسکوف:

اظهار نظر درباره آینده روابط روسیه و آمریکا زود است

اظهار نظر درباره آینده روابط روسیه و آمریکا زود است

سخنگوی کرملین از زود هنگام بودن اظهار نظر درباره چگونگی آینده روابط مسکو و واشنگتن پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین روز سه شنبه گفت: اظهار نظر درباره چگونگی آینده روابط روسیه- آمریکا پس از آغاز به کار دولت «دونالد ترامپ» در ایالات متحده هنوز زود است.

وی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به این مطلب که کماکان اعضای کابینه ترامپ تکمیل نشده است، افزود: در حال حاضر پاسخ به سئوالات شما ممکن نیست.

سخنگوی کرملین در ادامه گفت: فعلا باید در ارتباط با موضوع دیدار احتمالی رهبران روسیه و آمریکا تلاشهای لازم انجام پذیرد.

پسکوف ادامه داد: هنوز زمان و مکان این ملاقات مشخص نشده و هیچگونه توافقی برای آن نیز بین طرفین صورت نگرفته است و در آینده نزدیک دیداری میان وزرای خارجه دو کشور صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 3907209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها