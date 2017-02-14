اظهار نظر درباره آینده روابط روسیه و آمریکا زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین روز سه شنبه گفت: اظهار نظر درباره چگونگی آینده روابط روسیه- آمریکا پس از آغاز به کار دولت «دونالد ترامپ» در ایالات متحده هنوز زود است.

وی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به این مطلب که کماکان اعضای کابینه ترامپ تکمیل نشده است، افزود: در حال حاضر پاسخ به سئوالات شما ممکن نیست.

سخنگوی کرملین در ادامه گفت: فعلا باید در ارتباط با موضوع دیدار احتمالی رهبران روسیه و آمریکا تلاشهای لازم انجام پذیرد.

پسکوف ادامه داد: هنوز زمان و مکان این ملاقات مشخص نشده و هیچگونه توافقی برای آن نیز بین طرفین صورت نگرفته است و در آینده نزدیک دیداری میان وزرای خارجه دو کشور صورت خواهد گرفت.