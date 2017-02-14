آموزش و پرورش در الفبای کار خود مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قائدی ها ظهر سه شنبه در آئین کلنگ زنی مدرسه اوتیسم در شهر اصفهان که به همت بنیاد نیکوکاری دست‌های مهربان بهره برداری خواهد شد با اشاره به اینکه ایجاد عدالت آموزشی در سطح کشور در سال‌های اخیر مورد توجه بوده است، اظهار داشت: از این رو تمام تلاش ما برای ایجاد شرایط نسبی یکسان و بستری مناسب برای همه دانش‌آموزان عادی و دانش آموزان با نیازهای خاص است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش هنوز نتوانسته عدالت آموزشی را برای دانش‌آموزان با نیازهای خاص فراهم کند، افزود: آموزش و پرورش بعضاً در الفبای کار خودش هم مانده است.

مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بدون کمک و همراهی خیران توان تامین و برطرف کردن نیازهای دانش آموزان را ندارد، اضافه کرد: همه باید به این باور برسیم که در تربیت فرزندان کشورمان نقش افرینی کنیم و در این راستا در حد توان از هیچ همکاری و مساعدتی دریغ نکنیم.

وی با اشاره به اینکه تلقین مثبت به دانش اموزان می‌تواند آنها را به بالاترین درجات علمی برساند، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که سلامت روحی کودکان اوتیسمی در مدرسه و سلامت جسمی آنها را پزشکان تامین می‌کنند و باید هر دو نهاد به این وظیفه خود اشراف کامل پیدا کنند.