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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران:

حضرت زهرا (س) الگوی منحصر به فرد در دفاع از ولایت است

حضرت زهرا (س) الگوی منحصر به فرد در دفاع از ولایت است

بابل - مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) گفت: تمام عمر پربرکت حضرت در دفاع از حریم ولایت و امامت سپری شد و ایشان الگوی منحصر به فرد در تبعیت از ولایت است.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت بمناسبت فرا رسیدن ایام  شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: حضرت زهرا (س) به عنوان یک نماد و الگو برای شناخت شخصیت یک زن مسلمان است و تمام عمر پر برکت حضرت صدیقه طاهره (س) در دفاع از امامت و ولایت سپری شد.

وی در ادامه از شخصیت زن به عنوان یک شخصیت انسان ساز  و تاثیرگذار در جامعه اسلامی یاد کرد و افزود: اسلام جایگاه ویژه ای برای زن و شخصیت اثرگذار آن قائل شده که در دنیای اسلام وجود حضرت زهرا (س) و برخی شخصیت های این قشر به عنوان الگوه و اسوه معرفی شده اند.

استاد حوزه علمیه مازندران با قرائت سوره کوثر و پرداختن به برخی زوایای پیدا و پنهان ویژگی های منحصر به فرد حضرت زهرا (س) تصریح کرد: وجود نازنین صدیقه طاهره (س) به عنوان همسر در زندگی امیر المومنین (ع) و تربیت فرزندانی چون زینب کبری سلام الله علیها و امام حسن مجتبی (ع) و سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)نشان از اهمیت جایگاه این بزرگ بانوی اسلام در  فعالیت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در عصر خود را دارد.

این محقق و پژوهشگر  برجسته علوم دینی خاطر نشان کرد: حضرت زهرا (س) در مکتب رسول‌الله (ص) درس عشق، محبت، وفاداری، صبر، دفاع از ولایت و رهبری را فرا گرفت و در این راستا تا آخرین لحظه زندگی خویش از همسر خویش دفاع کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ضمن اشاره به اهمیت سبک زندگی فاطمی در جامعه اسلامی و تبیین منش ها و روش های حضرت زهرا (س) در خانواده و جامعه بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی دنیای استکبار و غرب در جهت معرفی الگوهای مبتذل برای زن و دختر مسلمان ، امروز  بررسی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) و معرفی الگوهای رفتاری و اخلاقی ایشان برای زنان جامعه اسلامی امری اجتناب ناپذیر است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم فاطمیه و با تاکید بر پرداختن به ابعاد شخصیتی آن حضرت در این ایام اظهار داشت: فاطمیه مولفه هویت اصلی تشیع است و پیروی از اندیشه های فاطمی ما را در مسیر تکامل و تعالی قرار خواهد داد.

حجت الاسلام شکریان امیری در پایان امامت را نقطه اتصال به نبوت دانست و  خاطر نشان کرد: از بارزترین و مهم ترین ویژگی این بانوی بزرگ اسلام دفاع از حریم ولایت است و این ویژگی حضرت زهرا سلام الله علیها باید برای همه ما الگو قرار گیرد.

کد مطلب 3907226

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