بازارچه کار و فناوری در مدارس متوسطه آران و بیدگل برگزار شد

محمد معدندار در گفت وگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این بازارچه را افزایش توانمندی کاری دانش آموزان و یادگیری با بازار کار و اقتصاد وهمچنین با هدف تقویت روحیه کار آفرینی و کسب شایستگی های حرفه ای و مهارتی بیان کرد.

وی افزود: دانش آموزانی که درس فناوری را می گذرانند باید بتوانند دست ساخته های خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل تصریح کرد: دانش آموزان باید در کنار تعلیم و تربیت آشنایی با نحوه برخورد با مشتری و برخورد اجتماعی مناسب در جامعه را فرا بگیرند تا در آینده دچار چالش و مشکل نشوند.

به گزارش مهر، دو بازارچه در دو مدرسه دخترانه تیزهوشان فرزانگان امین و پسرانه شهید اژه ای که محصولاتی چون نان سنتی،آش و غذاهای سنتی، لبنیات، نان های محلی وگل و گیاه وصنایع دستی ارئه کرده بودند مورد بازدید مدیر و معاونان آموزش و پرورش و دانش آموزان شهرستان قرار گرفت.