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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل:

بازارچه کار و فناوری در مدارس متوسطه آران و بیدگل برگزار شد

بازارچه کار و فناوری در مدارس متوسطه آران و بیدگل برگزار شد

آران و بیدگل - مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: دانش آموزان مقطع متوسطه اول محصولات سنتی و بومی منطقه خود را در بازارچه های کوچک برای فروش عرضه کردند.

محمد معدندار در گفت وگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این بازارچه را افزایش توانمندی کاری دانش آموزان و یادگیری با بازار کار و اقتصاد وهمچنین با هدف تقویت روحیه کار آفرینی و کسب شایستگی های حرفه ای و مهارتی بیان کرد.

وی افزود: دانش آموزانی که درس فناوری را می گذرانند باید بتوانند دست ساخته های خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

 مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل تصریح کرد: دانش آموزان باید در کنار تعلیم و تربیت آشنایی با نحوه برخورد با مشتری و برخورد اجتماعی مناسب در جامعه را فرا بگیرند تا در آینده دچار چالش و مشکل نشوند.

به گزارش مهر، دو بازارچه در دو مدرسه دخترانه تیزهوشان فرزانگان امین و پسرانه شهید اژه ای که محصولاتی چون نان سنتی،آش و غذاهای سنتی، لبنیات، نان های محلی وگل و گیاه وصنایع دستی ارئه کرده بودند مورد بازدید مدیر و معاونان آموزش و پرورش و دانش آموزان شهرستان قرار گرفت.

کد مطلب 3907227

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