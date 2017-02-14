موزه آثار و اسناد آستان محمد هلال بن علی (ع) راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد تکیه، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موزه اسناد، سکه، تمبر، اسکناس و اشیای قدیمی آستان مقدس امامزاده محمد هلال بن علی(ع)، به صورت موقت در یکی از سالن های اجتماعات آستان در بخش های مختلف تاریخی و فرهنگی راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: از قدیم الایام تاکنون اشیاء، دست نوشته ها و کتب زیادی توسط. مردم به استان مقدس اهدا شده که در محل کتابخانه و دفتر اسناد آستان نگهداری و دور از معرض نمایش قرار گرفته است.

مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع) با تاکید به ضرورت افتتاح این نهاد فرهنگی تاریخی در حرم مطهر، بیان کرد: آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) از هدایا و وقف اشیاء قدیمی و تاریخی زائران و مجاوران استقبال می کند و با نام واقفین در این موزه ثبت و به نمایش می گذارد.

وی اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۵۰۰ نسخه خطی و صدها نسخه چاپ سنگی در محل اسناد آستان مقدس نگهداری می شود که بسیاری از آنها به عنوان منبع تحقیقات علمی و فقهی می تواند در معرض نمایش قرار گیرد.

تکیه ابراز داشت: با توجه به منابع غنی و قدیمی نسخ خطی در حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) در آینده ای نزدیک با همکاری مسئولان شهرستانی و استانی شاهد افتتاح موزه نسخ خطی در آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) باشیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون موزه و گنجینه شهدا دفاع مقدس آستان مقدس امامزاده هلال بن علی (ع) با هدف معرفی شهدای شهرستان، نمایش آثار و اسناد باقی مانده از شهدا، وصیت نامه شهدا، تصاویر شهدای شهرستان به وسعت بیش از ۲۰۰ متر مربع به عنوان تنها موزه آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) در حرم مطهر فعال است.