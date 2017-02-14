پاکستان آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، وزارت خارجه پاکستان ضمن محکوم کردن آزمایش موشکی اخیر کره شمالی این اقدام پیونگ یانگ را نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل خواند.

در ادامه آمده است که اسلام آباد از موضوع پاکسازی شبه جزیزه کره از سلاح های هسته ای حمایت می کند. پاکستان از کره شمالی خواسته است از ادامه انجام آزمایشات هسته ای و موشکی در شبه جزیره کره خودداری کند.

در همین راستا، ارتش کره جنوبی بامداد یکشنبه اعلام کرد که کره شمالی یک موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است.

دفتر رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد که این موشک مسافتی حدود ۵۰۰ کیلومتر را طی کرده است.