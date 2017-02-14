نامه حداد عادل به رئیس جمهور درباره برنامه درسی رشته جامعه شناسی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در پاسخ به نقد انجمن جامعه شناسی ایران در خصوص پیش نویس برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته جامعه شناسی نامه ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد.

در متن این نامه آمده است:

«جناب آقای دکتر حسین روحانی

ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

عطف به نامه شماره ۱۲۹-۹۵ د مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ انجمن جامعه شناسی ایران خطاب به حضرت عالی ناظر به نقد پیش نویس برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته «جامعه شناسی» که در کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی تدوین شده است به استحضار می‌رساند:

براساس بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مشعر به لزوم تحول در علوم انسانی رایج در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۵۰ مورخ ۸۸/۷/۲۱ اقدام به تاسیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی کرد و این شورا ماموریت یافت تا به تدوین و تصویب اولویت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی آموزش عالی بپردازد.

این شورا که نخستین جلسه خود را در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ تشکیل داد در گام نخست پانزده رشته از رشته‌های علوم انسانی را در اولویت بازنگری قرار داد و آنگاه به ازای هر رشته، کارگروهی متشکل از حدود پانزده نفر از اساتید معتبر و شناخته شده کشور تشکیل داد که همزمان کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم نیز به شمار می‌رفتند.

کارگروه علوم اجتماعی نیز به عنوان یکی از کارگروه‌های مزبور در وهله اول هم داستان با سیاست وزارت علوم مبنی بر تجمیع رشته‌های مختلف علوم اجتماعی در دوره کارشناسی، به بازنگری برنامه آموزشی این رشته‌ها پرداخت و آن‌ها را از هفت رشته به چهار رشته کاهش داد که متعاقبا وزارت علوم نیز آن را تایید کرد. این چهار رشته عبارتند از: «مردم شناسی»، «مددکاری اجتماعی»، «برنامه ریزی اجتماعی و تعاون» و «جامعه شناسی» (پژوهشگری علوم اجتماعی سابق).

تدوین برنامه درسی سه رشته نخست از جانب کارگروه مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی و تهران واگذار شده و مراحل تدوین و تصویب خود را می‌گذراند. اما رشته جامعه شناسی به رغم اینکه به دانشگاه تهران سپرده شد، زمانی طولانی بلاتکلیف رها شد و پاسخی از آن دانشگاه به کارگروه علوم اجتماعی واصل نگردید. کارگروه نیز راسا به تدوین پیش ­نویس برنامه درسی جدید این رشته در دوره کارشناسی اقدام کرده، در نشستی عمومی به گروه‌های جامعه شناسی دانشگاه‌ها (سراسری، پیام نور و آزاد اسلامی) عرضه داشت تا براساس اظهارنظر آنها حک و اصلاح شده و برای تصویب به شورای تحول تقدیم شود.

پیداست که فرآیند بازنگری و تدوین برنامه آموزشی و برنامه درسی رشته‌های مورد نظر شورای تحول جز با مشارکت اساتید کشور و همراهی وزارت علوم میسر نبوده و از این طریق است که از اتفاق و اعتبار کافی برخوردار خواهد شد.

بنابراین درخواست انجمن جامعه شناسی برای توقف روند فعلی برنامه ریزی واگذاری اختیارات برنامه ریزی این رشته‌ها به دانشگاه‌ها علاوه بر اینکه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی منافات دارد با مقصود خود ایشان نیز متعارض است. زیرا چنان که ملاحظه شد کارگروه‌های شورای تحول در فرآیند تحول برنامه آموزشی و برنامه درسی در برخورداری از ظرفیت علمی و کارشناسی دانشگاه‌های کشور اهتمام کافی دارند و با جدیت آن را پیگیری می‌نمایند.»