اجرای برنامه «سلامت نوروزی» از اول اسفند/ثبت شکایات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری با اشاره به نزدیک شدن سال جدید و ایام تعطیلات نوروزی و افزایش فعالیت اغلب اماکن عمومی و مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی، گفت : در این مدت به دلیل افزایش میزان مسافرت ها، نظارت بر این گونه مراکز و اماکن واجب و ضروری است.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: به همین منظور در راستای ارتقای سلامت مسافران نوروزی و شهروندان و ارتقای بهداشت مواد غذایی در سطح عرضه، لازم است برنامه ریزی لازم جهت اجرای هرچه بهتر برنامه «سلامت نوروزی» از سوی دانشگاه های علوم پزشکی کشور صورت گیرد.

سیاری با تاکید بر اینکه بازرسی های بهداشت محیطی برای اولین بار در برنامه مذکور با تجهیزات پورتابل صورت پذیرد، افزود: این برنامه از اول اسفند ۹۵ تا پایان روز ۱۵ فروردین ۹۶ با حداکثر بهره گیری از امکانات و تجهیزات دانشگاه های علوم پزشکی اجرا شود.

وی به حضور فعال بازرسان و کارشناسان بهداشت محیط با یونیفرم یکسان و تجهیزات پورتابل بازرسی در طی مانور و زمان اجرای برنامه اشاره کرد و گفت: بازرسان در قالب تیم های عملیاتی و نظارتی و کشیک از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب در تمامی ایام بویژه روزهای تعطیل حضور خواهند داشت که با توجه به وضعیت مکانی و زمانی پایان ساعت کاری برنامه به ۸ شب تا ۱۲ شب قابل تغییر است.

سیاری از برگزاری مانور تیم های عملیاتی بهداشت محیط در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و افزود: این مانور در دو مرحله انجام می شود که مرحله اول آن یکشنبه ۱۵ اسفند ساعت۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر رسیدگی به شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۰ و رسیدگی به شکایات تلفنی یا حضوری در موضوعات مرتبط با برنامه تاکید کرد و افزود: نظارت بر تهیه و توزیع شیرینی سنتی با اولویت استفاده از مواد اولیه سالم و بهداشتی از جمله استفاده از رنگ های طبیعی دارای مجوز قانونی و خامه پاستوریزه، تخم مرغ نشان دار ترجیحا تخم مرغ مایع پاستوریزه، شیر استریلیزه یا پاستوریزه و جعبه های شیرینی بهداشتی از دیگر اقدامات بازرسان و کارشناسان بهداشت محیط است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین یکی از اقدامات کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط در برنامه سلامت نوروزی را توجه ویژه به کنترل روغن در تهیه غذا و به خصوص شیرینی در قنادی ها با کمک دستگاه های سنجش پرتابل TPM ، توجه ویژه به میزان نمک مصرفی در غذا و استفاده از نمک تصفیه شده تبلور مجدد ید دار و عدم استفاده از سنگ نمک در تهیه غذا و توجه ویژه به میزان نمک مصرفی و نوع آن و عدم استفاده از افزودنی های غیر مجاز و اولویت رعایت بهداشت فردی و تجهیزاتی در نانوایی ها بیان کرد.

سیاری تاکید کرد: در صورت استفاده از ظروف یکبار مصرف در بسته بندی غذا، از ظروف یکبار مصرف مناسب ترجیحا ظروف یکبار مصرف بر پایه گیاهی و یا آلومینیومی استفاده شود و توجه ویژه به ساماندهی عرضه محصولات دخانی و ممنوعیت استعمال و تبلیغات دخانیات در اماکن عمومی صورت گیرد.