بانک سرمایه در اندیشه صدرنشینی لیگ والیبال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های بانوان ایران جام «شهدای منا» روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه با دو دیدار در شهرهای تهران و شیراز پیگیری می شود.

تیم والیبال بانک سرمایه که با ۶ برد و ۱۸ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد، این هفته میزبان شهرداری تبریز تیم انتهای جدولی این رقابتهاست.

این دیدار که از ساعت ۱۱ در خانه والیبال تهران آغاز می شود، فرصت مناسبی است که بانک سرمایه با شکست حریف بدون برد و امتیاز خود، به صدر جدول این رقابت ها بازگردد.

دیدار رفت دو تیم بانک سرمایه و شهرداری تبریز ۱۱ آذرماه در تبریز برگزار شد و تیم بانک سرمایه سه بر صفر میزبان خود را شکست داد.

در حال حاضر تیم ذوب آهن اصفهان با ۶ برد و ۱۸ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، اما این تیم این هفته باید به مصاف پارسه می رفت که با حذف پارسه از لیگ برتر بانوان، ذوبی ها استراحت خواهند داشت.

سالن آیت الله دستغیب شهر شیراز میزبان دومین دیدار این هفته لیگ برتر والیبال بانوان است و تیم پارس این شهر از نارنجی پوشان سایپا پذیرایی می کند.

سایپا در حال حاضر با ۳ برد و ۹ امتیاز در رتبه چهارم جدول است و پارس با دو برد و ۶ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد. تیم سایپا در صورت پیروزی در شیراز در جایگاهش تغییری ایجاد نمی شود، اما اگر پارس میهمان خود را شکست دهد، صعود یک پله ای در جدول این رقابت ها خواهد داشت.

دیدار رفت دو تیم در تهران سه بر صفر به سود سایپا به پایان رسید و بازیکنان پارس انگیزه مضاعفی برای جبران این نتیجه در دیدار برگشت دارند.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در جایگاه سوم جدول لیگ برتر بانوان قرار دارد، این هفته استراحت دارد.

برنامه کامل هفته نهم لیگ برتر والیبال بانوان به شرح زیر است:

بانک سرمایه – شهرداری تبریز (تهران، خانه والیبال تهران، ساعت ۱۱)

پارس – سایپا تهران (شیراز، سالن آیت الله دستغیب، ساعت ۱۱)