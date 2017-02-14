کمرنگ شدن نقش جوانان در جامعه محصول بی توجهی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی در جلسه ساماندهی امور جوانان که بعدازظهرسه شنبه در دفتر فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد با اشاره به ضرورت برنامه ریزی و توجه ویژه به حوزه جوانان اظهار کرد: بی توجهی به حوزه جوانان از سوی مسئولان سبب کمرنگ شدن نقش جوانان در عرصه های مختلف شده که نیازمند توجه و برنامه ریزی صحیح در این حوزه و استفاده از این پتانسیل غنی در سطح جامعه به ویژه شهرستان صومعه سرا است.

وی فعالیت ۱۴۶ شبکه فارسی زبان که با میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی به پخش برنامه برای کشورهای فارسی زبان می پردازند را هدفمند دانست و افزود: این تعداد شبکه بر روی اوقات فراغت جامعه ایرانی به ویژه جوانان ما برنامه ریزی و برنامه سازی کرده و به صورت رایگان در اختیار ما قرار می دهند.

راه اندازه ای شبکه های ماهواره ای هدف دشمن برای ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی

فرماندار صومعه سرا گفت: کشور آمریکا با وجود شبکه های بسیار زیاد ماهواره ای تنها هشت شبکه رایگان در اختیار شهروندان خود قرار داده و شهروندان آمریکایی با خرید کارت می توانند از برنامه سایر شبکه ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه هدف از راه اندازی این تعداد شبکه فارسی توطئه دشمن برای ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی در حوزه های مختلف است، تصریح کرد: در حوزه اعتقادی با اشاعه شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی که بارها توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره شده، تمرکز و برنامه ساخته اند.

فتح اللهی با اشاره به وجود شبکه های مجازی و موبایل، اینترنت و... آن را از دیگر برنامه های دشمن برای تغییر فرهنگ جامعه به ویژه جوانان برشمرد و افزود: متاسفانه گسترش استفاده از این فضاها سبب شده که شاهد بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی در جامعه باشیم.

ضرورت ایجاد بسترهای لازم در جهت بهره مندی از پتانسیل جوانان

وی با تأکید براینکه برگزاری جلسات مربوط به امور جوانان باید کاربردی تر و عملی تر شود، گفت: این جلسات باید پایگاهی برای بیان نواقص موجود در حوزه جوانان و بیان راهکار و پیشنهادات کاربردی برای حل مشکلات مربوط به این حوزه شود.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه قشر اعظمی از جامعه ایران را جوانان تشکیل می دهند، یادآور شد: باید بسترهای لازم برای بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت جوانان فراهم شده و جوان با دیده شدن انگیزه ای برای ادامه مسیر پیدا کند.

وی در ادامه به بازنگری در برخی کمیته های مربوط با حوزه جوانان و تبیین شرح وظایف اعضا تأکید و خاطرنشان کرد: مسئولان در حوزه های مختلف اعم از اشتغال و رفع معضل بیکاری، پسماند و معضل زباله می توانند از ایده و نظر خود جوانان استفاده کنند.

فتح اللهی به وجود دغدغه در بسیاری از مسائل اجتماعی و امنیتی همانند اعتیاد، سرقت و... اشاره و تصریح کرد: نقش جوانان در این زمینه ها بسیار تأثیرگذار بوده و نبود برنامه ریزی مناسب برای ساماندهی امور جوانان سبب بروز خسارت های جبران ناپذیری می شود.