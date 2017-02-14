۷ روستای شهرستان داراب تخلیه شد

حسن فیاض پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت بارش باران در شهرستان داراب، گفت: با توجه به بارش های شدید در این شهرستان و پر شدن سدهای بالادست، دستور تخلیه ۷ روستا صادر شده است.

وی ادامه داد: تا این لحظه با هماهنگی تمامی دستگاه های مربوطه در شهرستانها، روستاهای مربوطه در حال تخلیه شدن هستند و برخی نیز به طور کامل خالی از سکنه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تاکید کرد: با توجه به این بارش ها و جاری شدن آب خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران در استان فارس از حدود دو روز قبل آغاز شده است و تا ظهر امروز بیش از ۱۰۰ میلی متر باران در شهر داراب باریده و حتی در برخی از روستاهای این شهرستان بارش به ۲۰۰ میلی متر رسیده است.