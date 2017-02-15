اجرای طرح «یک دانش آموز، یک کتاب» در استان همدان

مصطفی خزاعی در گفت و گو با خبرنگارمهر با تاکید بر اینکه یکی از اهداف آموزش و پرورش ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی است، گفت: افزایش سواد خواندن یک دانش آموز اهمیت ویژه ای دارد و با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی شده است.

وی در ادامه روش اجرای این برنامه را تشریح کرد و افزود: سازمان پژوهش و برنامه ریزی تعدادی کتاب را که مکمل کتب درسی دانش آموزان است تایید کرده و دانش آموز باید در ایام نوروز یک کتاب را به همراه والدین خود مطالعه کند.

خزاعی بابیان اینکه افزایش سواد خواندن در دانش آموزان ارتباط مستقیمی با پیشرفت تحصیلی آنان در دوره ابتدایی دارد، گفت: باید برنامه کتاب خوانی در بین دانش آموزان رواج یابد.

وی افزود: برنامه‌ کتاب خوانی با شعار «یک دانش آموز، یک کتاب» برای ۱۴۶ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی استان همدان در تعطیلات نوروز اجرا خواهد شد.