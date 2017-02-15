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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

ایوانکوویچ در خطر؛

منصوریان با همان روش پارسال برانکو را برد

منصوریان با همان روش پارسال برانکو را برد

علیرضا منصوریان با همان روشی برانکو را در دربی شکست داد که پارسال و با نفت چنین کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، به شهرآورد ۸۴ درست نگاه کنید، از منظر فنی این دیدار کاملا شبیه به دیداری است که نفت تهران سال قبل مقابل پرسپولیس انجام داد و اتفاقا سرمربی آن روزهای نفت هم همین منصوریان بود.

در واقع از سال قبل تا امروز منصوریان دوبار برانکو را با تیمی به مراتب قوی تر از تیم خودش شکست داده و برانکو هنوز هم نتوانسته برای تیم‌هایی که با روش تیم های منصوریان بازی می کنند راه حلی پیدا کند.

او سال قبل هم با بن بست دفاعی نفت مواجه شد که آن روزها همین بیرانوند و همان سیدجلال را در قبل دفاع هایش می دید و حالا این بار هم به تیمی باخت که با بسته شدن پنجره نقل و انتقالات عملا با چند جوان گمنام پا به دربی گذاشته بود.

منصوریان تیمش را مقابل پرسپولیس عقب نگه داشت، بعد در لحظه های ضد حمله  از بازیکنان سرعتی خود در خط حمله استفاده کرد و تمام. منصوریان هم امسال این کار را انجام داد و هم پارسال؛ هم با استقلال و هم با نفت.

برانکو اما طی این یک سال کدام طرح را برای جلوگیری از چنین روشی پیاده کرده است؟ او از یک سوراخ دو بار گزیده شده و هنوز نتوانسته بدل تاکتیکی آن را پیدا کند.

در واقع منصوریان راه شکست دادن پرسپولیس کم شکست و بی شکست را به همه نشان داده است و چه بسا سپاهان هم از همین روش برای ضربه زدن به پرسپولیس استفاده کند که این موضوع مخصوصا برای پرسپولیسی که این هفته کامیابی نیا و انصاری و سید جلال حسینی را هم ندارد، بسیار خطرناک است.

کد مطلب 3907264

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