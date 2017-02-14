فرهنگسرای «نورمحال» در همدان آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته ظهر سه شنبه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان ضمن تشکر از زحمات شهرداری همدان در آماده سازی پروژه های فرهنگسرای ولایت و مرکز همایش های بین المللی و قرآنی همدان افزود: حمایت و پشتیبانی ریاست و اعضای شورا نیز در خصوص تکمیل وتجهیز فرهنگسراهای سطح شهر قابل تقدیر است.

خجسته از تجهیز و آماده سازی فرهنگسرای «نورمحال» خبر داد و یادآور شد: تمامی تجهیزات این مرکز فرهنگی شامل گازکشی، نصب سیستم های گرمایشی، تابلوها و غیره انجام شده و فرهنگسرا فردا با حضور مقام کشوری به بهره برداری می رسد.

آماده سازی فرهنگسرای ولایت خضر

وی همچنین به آماده سازی فرهنگسرای ولایت خضر اشاره کرد و گفت: تمامی تجهیزات این فرهنگسرا از جمله صندلی ها، کتابخانه، سیستم گرمایشی و غیره نصب و نظافت آن نیز انجام شده و تنها نصب آسانسور آن باقی مانده که این مورد نیز در حال انجام است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان اضافه کرد: همچنین عملیات زیرسازی زمین چمن مضنوعی فوتبال فرهنگسرای ولایت انجام شده و به محض مساعد بودن هوا چمن آن نصب می شود.

خجسته از بیس ریزی زمین والیبال فرهنگسرای ولایت خبر داد و افزود: این فرهنگسرا نیز اسفند ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه توضیح مدیر فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه یک در خصوص طرح پیشنهادی «شهردار مدرسه» اظهار کرد: با توجه به ضرورت اجرای چنین طرحی باید این طرح پیشنهادی ابتدا در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و پس از آن برای تصویب به شورا ارائه شود.

ترویج فرهنگ مشارکت شهروندان در امور شهری با شهرداری اقدام ارزشمندی است که باید این فرهنگ را نهادینه کرد سخنگو و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز دراین جلسه طرح پیشنهادی «شهردار مدرسه» را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: ترویج فرهنگ مشارکت شهروندان در امور شهری با شهرداری اقدام ارزشمندی است که باید این فرهنگ را نهادینه کرد.

کامران گردان اضافه کرد: مشارکت شهروندان در مباحث خدمات شهری می تواند در خدمت رسانی هر چه بهتر شهرداری بسیار موثر باشد.

گردان افزود: اجرای طرح پیشنهادی «شهردار مدرسه» نیازمند بررسی بیشتر است و در این بررسی حضور نمایندگان آموزش و پرورش در جلسات بررسی به همراه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ضروری است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان و عضو شورای شهر همدان نیز مشارکت دانش آموزان در امور شهری را برای تربیت مدیران آینده مفید دانست و افزود: نباید اجرای طرحی شروع و در ادامه راه نیمه کاره بماند.

سید احمد حسنی حلم اضافه کرد: طرح پیشنهادی «شهردار مدرسه» را در صورت اجرا باید با برنامه ریزی مناسب و مدون پیش برد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهرهمدان نیز با اشاره به طرح پیشنهادی «شهردار مدرسه» افزود: یادگیری و نتیجه آموزش در سنین پایین بسیار تاثیرگذار است و باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کرد.

نرگس نوراله زاده با بیان اینکه ما از ابزارهای تقویت مباحث فرهنگی غافلیم، اضافه کرد: آموزش به کودکان و نوجوانان تاثیرات مستقیم بر خود آنها و غیر مستقیم به خانواده هاو جامعه تاثیر دارد.

محمد علی پرزاد عضو دیگر شورای اسلامی شهرهمدان نیز حضور دیگر دستگاه های مرتبط با طرح شهردار مدرسه را ضروری دانست.

گفتنی است در این جلسه مدیر فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه یک به تشریح طرح پیشنهادی شهردار مدرسه پرداخت که پس از آن مقرر شد طرح در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری به صورت کارشناسی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد و پس از اصلاح برای تصویب به شورا ارائه شود.