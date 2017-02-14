ایمن سازی معابر بوستان فدک برای معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، خسروی گفت: این طرح با هدف ارتقاء رضایت شهروندان، افزایش ایمنی و فراهم نمودن فضایی امن جهت عبور معلولان، نابینایان و عابران پیاده در حال انجام است.

وی افزود: معاونت فنی و عمرانی با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک در اجرای این طرح اقدام به اصلاح و مناسب سازی معابربوستان فدک برای استفاده معلولان از امکانات و تجهیزات کرده است که از آن جمله می توان به ست های ورزشی معلولان ، بالابربرای نماز خانه ، نیمکت ومعلولان و محل بازی کودکان اشاره کرد.

خسروی گفت: افتتاح طرح مناسب سازی معابر بوستان فدک برای استفاده معلولان با حضور مشاور شهردار تهران در امور توان یابان برگزار شد.