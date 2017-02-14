سرهنگ پاسدار عبدالرضا مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آسیب‌های اجتماعی و طرح‌های مرتبط به آن، اظهار کرد: در حال حاضر در سطح استان فرماندهی انتظامی استان البرز یک مرکز مشاوره و مددکاری با عنوان «آرامش» را در اختیار دارد که خدمات روان‌شناختی، انتظامی، مددکاری و مشاوره‌ای را ارائه می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت دوره‌های مشاوره‌ای و خدمات روان‌شناختی به شهروندان افزود: در مرکز آرامش خدمات روان‌سنجی به‌صورت رایگان به شهروندان ارائه می‌شود.

سرهنگ مظلومی توضیح داد: همچنین ۱۰ واحد مددکاری در کلانتری‌های شهرستان کرج، یک واحد در شهرستان ساوجبلاغ و فردیس مستقر است.

وی خاطرنشان کرد: در نظر است متناسب بااهمیت و ضرورت بحث کاهش و مقابله با آسیب‌های اجتماعی واحدهای مشاوره و مددکاری در شهرستان‌های کرج، فردیس و ساوجبلاغ افزایش پیدا کند.

سرهنگ مظلومی با بیان این مهم که آگاه‌سازی با هماهنگی پلیس پیشگیری و اجرای طرح‌های مشترک در این راستا یکی از مؤلفه‌های اصلی در برنامه‌های ناجا درزمینهٔ آسیب‌های اجتماعی است بر ضرورت اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

وی صداقت و امانت‌داری را دو رکن اصلی در بحث مشاوره خواند و گفت: مشاوران ناجا در دوایر و کلانتری‌ها با شناخت علائم و اختلالات روانی صداقت و امانت‌داری را در رأس برنامه‌های خود قرار می‌دهند.

رئیس پلیس پیشگیری و اجرای طرح‌های مشترک فرماندهی انتظامی البرز به تعامل‌های این سازمان با دیگر نهادها اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های ناجا ارتباط مؤثر و هماهنگ با نهادهای مختلف به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

سرهنگ مظلومی در خصوص توصیه‌های لازم و مؤکد به مشاوران اجتماعی ناجا عنوان کرد: بهره‌مندی از ادبیات اسلامی و کلام اخلاقی دینی یکی از توصیه‌های مؤکد است و در این خصوص مشاوران به‌دوراز ادبیات سکولار از روانشناسی اسلامی استفاده می‌کنند.