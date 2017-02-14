رویکرد دوگانه آمریکا مقابل روسیه/ هزینه های ناتو افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) رئیس جمهور جدید آمریکا و وزیر دفاع این کشور از سیاست دوگانه گفتگو با روسیه و همزمان تقویت توان نظامی در برابر مسکو حمایت می کنند.

وی با اشاره به گفتگوهای تلفنی خود با مقامات دولت دونالد ترامپ گفت: وقتی مسئله روسیه در میان است پیام وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا حمایت کامل از رویکرد دوگانه است که گفتگوی همزمان با دفاع است.

استولتنبرگ با فرصتی مناسب خواندن نشست امنیت مونیخ گفت در حاشیه این نشست با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد.

وی همچنین گفت کشورهای اروپایی عضو ناتو و کانادا در سال ۲۰۱۶ هزینه های دفاعی خود را ۳.۸ درصد یعنی معادل ۱۰ میلیارد دلار افزایش داده اند.